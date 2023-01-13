壯壯強敵來襲！文大系花「蜜桃臀」超養眼 泡湯美照曝光
中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員們各有特色，其中像是林襄、壯壯、琳妲等，人氣都超旺。其中，畢業於文化大學新聞系的系花「邱紫庭」也不讓其他隊員專美於前，擁有甜美外型、火辣身材的她，IG坐擁10萬人追蹤，昨（12）日更發出「泡湯美照」，秀出苦練已久的蜜桃臀，讓網友暴動直呼：「太性感了」、「傳說中的蜜桃臀」、「快比過壯壯了耶」。
娛樂中心／綜合報導
邱紫庭昨日在IG發文，表示：「難得妹妹帶我出來泡溫泉，之前認真練的屁屁，就借你們欣賞一下！」附上一個遮臉害羞符號。只見她綁著包包頭，穿著亮黃色成套比基尼，背對鏡頭露出渾圓飽滿的性感蜜桃翹臀；轉過身，深邃事業線、平坦小腹一覽無遺，搭配迷人笑容，電暈一大票網友。
貼文一出，已有1.2萬人按讚，也吸引不少啦啦隊員回應，像是梓梓大讚：「辣屁屁！」壯壯也回應：「壯見紫庭。」搭配一顆紫色愛心，琳妲也送她三個眼冒愛心的表情符號。網友則紛紛留言，「幾張照片讓我看了一個多小時」、「太性感了」、「快比過壯壯了耶」、「你有出寫真集，一定支持」、「傳說中的水蜜桃臀」、「真是100分的屁屁」、「我沒了」、「想辣死誰呢」。（編輯：郭佩蓉）