蔣經國逝世35週年 蔣萬安謁陵時拭淚：回憶起他的付出
適逢前總統蔣經國逝世35週年，身為蔣經國之孫的台北市長蔣萬安，今（13）日上午也前往謁陵。而在結束時也被媒體捕捉到有「拭淚」的動作。對此蔣萬安今日下午接受訪問時，表示當下是回憶起經國先生對這片土地的付出、對人民的服務，所以有些感觸。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安今日下午前往松菸文創園區參與台灣燈節在台北的燈區記者會，並於會前接受媒體訪問。蔣萬安表示，這是睽違23年後台灣燈會再次回到台北舉辦，這次有四大展區，包括源展區、光展區、中央展區及未來展區，今天這源展區，源這個字有源自，來源的意思，也取多元的諧音，所以大家可以看到客家新住民，原住民等多元文化在展區呈現，希望燈會期間所有朋友可以來走走逛狀，至於人潮，過往經驗都是在開幕第一天人潮會最多，以及例假日，週末晚上人潮比較多，相關人流動線規劃及交通等等，相關局處也都已經做好萬全準備。
而由於今日適逢前總統蔣經國35週年逝世紀念日，蔣萬安今日上午也前往謁陵，而在結束後，也被媒體捕捉到拭淚的畫面。對此蔣萬安則解釋，今天是經國先生逝世35週年，所以也特別一大清早，在上班前到大溪謁陵，「那在過程當中回憶起經國先生對這片土地的付出、對人民的服務，所以有些感觸。」