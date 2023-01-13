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蘇花陸路運輸斷　航港局海運疏運登記這裡看

▲王國材（左4）於上午11點前往花蓮港，視察海運疏運，目前緊急調度的合富快輪、台北快輪及凱旋8號，已安排今日中午由花蓮開航至蘇澳。（圖／航港局提供）
▲王國材（左4）於上午11點前往花蓮港，視察海運疏運，目前緊急調度的合富快輪、台北快輪及凱旋8號，已安排今日中午由花蓮開航至蘇澳。（圖／航港局提供）

記者黃仁杰／台北報導

台9線蘇花公路11日在大清水隧道南口發生邊坡坍方，造成明隧道損害交通受阻，交通部長王國材今（13）日上午在公路總局局長陳文瑞、航港局局長葉協隆及台鐵局局長杜微陪同下，視察台9大清水明隧道坍方受阻搶修進度，以及鐵路與海運協助疏運準備及實際辦理情形。

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王國材於上午11點前往花蓮港，視察海運疏運，目前緊急調度的合富快輪、台北快輪及凱旋8號，已安排今日中午由花蓮開航至蘇澳，下午由蘇澳開航至花蓮。國防部調派海軍軍艦亦在花蓮港待命。

葉協隆表示，昨（12）日已積極展開進行開航前登船、動線各項整備工作，雙向間有需求之民眾至現場領取號碼牌，港務公司王派峰總經理說明現場候船空間相關安排。目前報到完成登記小客車152部、遊覽車1部、大貨車1部、小貨車8部，共計162部，乘客333人，已分由台北快輪、合富輪及凱旋8號載運。

交通部航港局說明，今日緊急調度的合富快輪、台北快輪、凱旋8號、軍方船艦等4艘船舶已投入疏運作業，並於中午由花蓮往蘇澳開航，預計於下午17時由蘇澳返花蓮。截至今日下午13時30分，花蓮端號碼牌已發放266張、蘇澳端號碼牌發放54張；合富快輪已於上午11時30分開航，載運小客車32輛、乘客306人，另凱旋8號接續於中午12時開航，載運乘客25人，於下午13時30分抵達蘇澳港，並搭配台北快輪於下午13時40分開航，載運小客車124輛、遊覽車1輛、大貨車1輛、小貨車10輛及重機1輛；合計上午疏運旅客331人、小客車156輛、遊覽車1輛、大貨車1輛、小貨車10輛及重機1輛。

航港局呼籲，由於船舶繫固機車不易，並容易造成損壞，機車騎士可以多利用鐵路運送；另航港局將配合公路搶修時間，至週日止3天均會安排船班協助緊急疏運，並隨時檢討視情延長海運疏運作業。

王國材說明，除民間的船外，軍方海軍派出軍艦支援，盡量減少大家不方便，盡全力來做，非常時期再請民眾多體諒，並指示航港局及港務公司務必做好疏運旅客接待及安排，注意相關安全保護。

▲航港局將配合公路搶修時間，至週日止3天均會安排船班協助緊急疏運。（圖／航港局提供）
▲航港局將配合公路搶修時間，至週日止3天均會安排船班協助緊急疏運。（圖／航港局提供）
▲航港局海運疏運聯絡窗口與登船資訊一覽表。（圖／航港局提供）
▲航港局海運疏運聯絡窗口與登船資訊一覽表。（圖／航港局提供）

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