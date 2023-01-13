學測首日結束！自然科262名確診考生應試、數A違規27件

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周兆民指出，一般考（分）區也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場供有發燒或呼吸道症狀考生應試；第二類防疫試場供考生在應試當天零時起才知悉確診、快篩陽的考生應試。據統計，自然科，有3個考分區開啟3間第一類試場，供3位考生使用；另有12個考分區開啟12間第二類防疫試場，提供給15名考生使用，總計自然科開設15間防疫試場，給18名考生使用。
周兆民說，目前收到數A考科違規紀錄共27件，包括行動電話未完全關機6件、攜帶已關機行動電話或其他不可攜帶入座物品16件、攜帶入場物品發出聲響5件。
周兆民表示，明天考英文、國文2科，共3節次，考生比例近百分百，提醒考生注意防疫、攜帶應試有效證件正本、記得在答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。
至於此次自然科試題特色與難易度，入闈審題高中教師認為，物理科「新舊都有、兼容並蓄、難易適中」，涵蓋疫情額溫、負壓時事議題；並包含跨學科主題，如火星移民題組、工業革命化石燃料題組等；第37至40題組有關燃煤減量問題規劃與變因分析，引領學生以探究實作精神，思考水力發電廠的規劃研究問題。
化學科「熟悉中帶有創意，實驗素養比例高」、「一題多觀念，靈活重思考」，試題取材除實驗室的探究情境，還有日常生活出現的黎巴嫩貝魯特港爆炸新聞事件、空汙光化學煙霧、乳酪製程的科學知識等，並關注現今醫療重視的細菌抗藥性及新型抗生素藥物開發議題。
生物科取材廣泛多元，著重科學探索，整體而言難易度適中、鑑別度佳，與111學年度相比，情境題增加3題，包含科學歷史發展、實驗操作、實驗結果分析等，另外探究實作類試題亦小幅上升。
地球科學考科中間偏易，部分試題橫跨地科不同領域，包括火星隕石來源的判斷橫跨天文與地質；表面海水鹽度關係橫跨海洋跟大氣領域。
試考生則認為，自然科整體難易適中，細心作答並思考所學，就能找出解題方向，計算題不多，重視學生對基本科學概念及生活應用，較少刁鑽試題。