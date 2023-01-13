國防部「最強發言人」羅紹和發表新書！馬英九到場站台
被喻為台灣史上最強國防部發言人 、現任安得烈慈善協會的執行長羅紹和，今（13）日進行《有溫度的人一羅紹和的生命成長與慈善之路》新書發表會，活動現場眾多大牌嘉賓，包括前總統馬英九也蒞臨。羅紹和提及，由於自己擁有特殊的成長背景，才會希望在離開部隊後從事公益，幫助更多弱勢，並希望透書本，讓每個人都能感受到生活周遭的良善與溫暖，他也表示會將版稅收入全數捐給安得烈慈善協會，讓更多人受到幫助。
記者張志浩/綜合報導
羅紹和在新書中娓娓道來出生於貧困弱勢、高風險家庭的自己，如何度過一度被安置在孤兒院、寄養家庭，自卑消極的童年，進了軍校一路成為民眾熟悉的「史上最強國防部發言人」，又在尚有大好前程的時候急流勇退，婉拒無數長官的工作安排與企業的邀約，選擇落腳公益機構「安得烈慈善協會」擔任執行長一職。
羅紹和受訪時感性表示，擔任安得烈慈善協會執行長6年多來有許多辛酸苦辣，尤其是自己並非以社福工作出身，不過坎坷的成長背景，讓他深知「凡事只要肯學、肯努力」，經驗絕非阻撓他的障礙；此外，也因為從小到大特殊的成長環境，讓他投入慈善事業時，能全心地透過同理心幫助、了解每個需要關懷的家庭。
除了年初透過個人出版書籍希望讓人能感受到生活周遭的良善外，羅紹和也說道，2023年安得烈慈善協會主要的工作就是舉辦「職涯探索營」和「技職培訓營」，幫孩子們培養專長、找到自己的興趣和未來；最後羅紹和強調，自己當初沒有繼續留在軍中或前往其他領域發展，就是打從心底想從事慈善工作，因此這次出書選擇將版稅全數捐出並非難事，並希望透過安得烈慈善協會的規劃，達到「濟弱扶貧」的效果。