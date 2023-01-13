台法聯手65聲道裝置展　亞洲首獻在內惟藝術中心

高雄市內惟藝術中心自去年底試營運以來，跨界多元的展示手法與參觀氛圍，成功引發全台文青打卡風潮。今(13)日再推出重磅作品-法國聲響藝術裝置巨作〈LEARPRINT 內惟聲響實驗〉亞洲首登場，藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）以65顆簡樸的音箱，裝置於入口主廳，開館定點時段沉浸響奏，邀請民眾「走著聽」古典中西樂，享受身體、聲音、時間與情感共同匯流的感官新體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
阿蘭．馮榭為法國音場設計與聲學藝術家，2015年首次獲邀於法國國家檔案館發表，別具一格的展演裝置以及驚人的美妙音色一鳴驚人，之後便開啟在歐陸的展演旅程。至於與高雄的淵源，則始於2013年受邀參與〈NASA星世界〉草地音樂會成音工作，2016年他大膽向時任文化局長的副市長史哲提案，2016年8月至2017年1月間，阿蘭．馮榭來高雄錄製完成10首交響樂團以及5首國樂團曲目。
一手催生這件作品的高雄市副市長史哲表示，這件作品徹底推翻了人們對聽樂團演出的成見，尤其65聲道的錄音重現，是演奏最嚴苛的檢視，也可窺見高雄市交響樂團及高雄市國樂團的精湛技藝。這件作品的加入，不但彰顯了建築特殊聲學空間，強化內惟藝術中心沒有藩籬與邊界的藝術體驗精神，更是高雄市推動文化平權、文化近用的具體展現。
高市府文化局長暨愛樂文化基金會董事長王文翠表示，這件兼具有教育性、音樂性與娛樂性的新型態藝術展演，除了家族旅遊親子同賞，更適合大小朋友一起來探索，內惟藝術中心呈現出音樂聲景的美妙體驗，絕對是現成身歷其境的音樂教室，歡迎大家來認識甚麼是管絃樂，甚麼是交響樂，領略被音樂包圍的震撼力量。