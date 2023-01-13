新竹勗勉國軍 蔡英文：台灣不會升高衝突、但會捍衛主權
總統蔡英文今（13）日上午前往新竹春節勗勉國軍時表示，面對中國的軍事威脅，台灣的立場很清楚，不會升高衝突，但會堅定地捍衛主權；她也請國防部在這一年，務必在訓場、訓量及訓能，做到質與量的強化和提升。
記者黃宣尹／台北報導
蔡英文今日上午前往新竹春節勗勉「空軍第2聯隊」、「國軍桃園總醫院新竹分院」、「陸軍北測中心及基訓部隊」，除聽取空軍第2聯隊「第42作戰隊111年天龍演習簡報」，也分別視導「國軍新竹分院體檢中心」及裝甲542旅「聯兵營戰鬥射擊演練」等。午間，並與重要幹部及官兵代表會餐，慰勉官兵辛勞。
蔡英文重申，台海及區域的和平穩定是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。面對中國的軍事威脅，台灣的立場很清楚，不會升高衝突，也不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的陣線。
蔡英文認為，國軍的訓練內容跟訓練方法的提升和調整，都是因應當前戰備需求。未來，義務役恢復一年後，依照任務需求，也會接受這樣的訓練。
蔡英文也請國防部在這一年，務必在訓場、訓量及訓能，做到質與量的強化和提升，讓國軍部隊有更紮實以及更有效率的訓練。蔡英文也再次感謝全體國軍的付出，讓國人安心過年。