李寶英被設計升官！孫娜恩才能「順利空降」《代理公司》
韓劇《代理公司》描述一位在大型廣告代理公司苦熬19年，終於當上公司高官的女強人，如何在看似光鮮亮麗的外表下，面對不公平的職場黑暗面。該劇由李寶英、趙成夏、孫娜恩、韓俊宇、全惠璡等人共演。李寶英表示：「至今為止還沒有拍過辦公室戲劇，時隔很久拍攝了這麼多角色同時出場的『集體鏡頭』畫面，大家必須在辦公室中一起工作，覺得很有趣，演員之間的默契相當好，所以拍攝得非常開心。」尤其劇中呈現「公司的升遷與能力無關」的辦公室政治，也讓李寶英印象深刻。
記者陳雅蘭/綜合報導
《代理公司》劇情峰迴路轉，李寶英飾演的高雅仁在大型廣告代理公司奮鬥19年後，好不容易從基層翻身，成為公司首位女性高層，消息引來媒體採訪報導，李寶英瞬間成為外界職場女性的希望，稱她「打破了職場的玻璃天花板」，讓「兩性平權」、「原來女性高層這個詞彙能夠真的實現」成為網路上熱議的話題。不過這份升遷的喜悅卻沒多久就幻滅，李寶英官位還沒坐穩，就被告知原來自己被「設計」，任期滿一年後她會被「光榮的流放」，遠離公司的權力核心。
李寶英得知自己能夠升官，原來是集團為了讓同樣身為女性的財閥三世姜漢娜（孫娜恩 飾）能夠不被詬病，順理成章的空降進公司就職所做的準備，李寶英聽到消息後，理智線瞬間斷裂，激動的回家尋找精神藥物服用，也因不甘心就此受人擺佈而落淚，尤其是想到由趙成夏飾演的本部長，一臉挑釁的對著她說：「妳不要想跟上別人，那樣的話，妳的胯下會裂開的。」氣得李寶英直接徒手捏爆玻璃杯。
今年44歲的李寶英駐顏有術，劇中親自演出剛出社會的菜鳥時期毫無違和感，被觀眾大讚「超級凍齡」。預告中，李寶英更開啟反擊計劃，剷除異己之餘，更向孫娜恩嗆聲：「能請妳離開，不要占用我時間嗎？」火藥味濃厚。李寶英坦言：「我好像沒有演過這麼強勢的角色，很多在現實生活中不能說的話，在讀本的時候感受到了情緒宣洩。」《代理公司》每週日、一上午10點在LINE TV播出。