蘇花搶通還要兩天　台鐵預計加開42班列車支援客運

蘇花公路大清水隧道口坍方，公路總局初步計劃於15日下午5點搶通。台鐵今（13）日表示，恢復通車前，全力支援客貨疏運，自昨（12）日下午起每日加開宜蘭至花蓮區間快車12列次；預計共加開42列區間快車，沿途均停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站。
記者黃仁杰／台北報導
另原周末時段開行之28列次加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放立位或增停車站以疏運旅客，台鐵說明，截至今日疏運情形良好，行經宜蘭至花蓮區段列車，對號列車利用率為51%、區間車約為45%，運能充分且班距縮短。
此外，台鐵局已另於花蓮站備妥平車編組，並積極與吉安鄉農會聯繫，將以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。
今日上午，交通部部長王國材由台鐵局局長杜微、運務處處長劉雙火、花蓮運務段段長吳金添、 花蓮站站長楊舜安陪同，抵達花蓮站視察列車加開及旅客疏運情形；並特別到貨場及端末月台瞭解蔬果北運整備情形。
王國材特別感謝陸軍花東防衛指揮部指揮官陳建義中將，親率官兵全力支援卡車馱載及捆綁作業，使疏運作業安全順利進行。王表示，未來週末假日，台鐵局應持續注意疏運情形，做好準備，同時要特別注意運轉安全，提供旅客貨商最好的服務。