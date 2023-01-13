家扶招募700戶寄養家庭　邀全家人一起做好事

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家扶基金會指出，家扶致力兒少寄養安置服務42年來，累計投入4,693戶寄養家庭，幫助近59,442人次寄養兒少；衛福部統計資料顯示，穩定提供服務的寄養家庭，服務年資以10至15年者占大宗；寄養家庭取得招募資訊主要來自寄養家庭或親友介紹，且加入動機除行善外，多為「做友作伴」、「增加家庭熱鬧氣氛」。
寄養家庭代表劉敦仁與楊千代參與寄養服務14年，最初申請與主要照顧者是寄養媽媽，初期陸續照顧幾位女童，即讓原本無法適應的女兒，因為一起學習成長，而成為彼此的知音；在首位寄養男童照顧上，因較需男性角色的協力，寄養爸爸搖身成為服務神隊友，每天親自送寄養童上學、主動帶他們參與各類活動，全家一起努力幫助寄養童融入。
服務近2年的寄養媽媽王秀吟，接棒妹妹成為寄養家庭，當時也有「希望子女學習成為溫暖的人」的想法，而將寄養服務引回家。雖然王秀吟目前照顧的是第一位安置的寄養童小右，卻讓全家族的心強烈凝聚，包括兒女們輪流幫忙小右洗澡，寄養爸爸陳世昌會陪玩照顧，連住對門的兄嫂們都常幫忙托顧，家族旅遊時，奶奶也會與小右相伴。
王秀吟笑稱，「我們家可以說是買一送十，很幸運也感謝家人們支持，超有幸福感！最讓我驚訝的是先生，還拿出偷買很久的電動理髮器，說以後小右的髮型都要由他親手操刀！」
家扶基金會執行長周大堯表示，兒少寄養安置服務不僅能幫助失依兒少、回饋社會，更重要的是許多寄養家庭因為服務提升家庭更大的凝聚力，讓家創造新的價值。
周大堯說，家扶每年安置將近2,000名寄養兒少，其中新安置的孩子就有近500位，然而隨著家庭結構的改變，其實不論是小家庭、大家庭或是具有專業能力的家庭，都歡迎一起加入寄養家庭行列，期待能有700戶家庭的目標，才能為需要的孩子穩定提供照顧服務。
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