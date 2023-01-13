無所事事小海豹又來了！巨型漂浮氣偶SKM Park驚喜現身
春節連續假期即將到來，百貨業者不僅推出多項年節優惠，也打造充滿年味的主題造景吸引消費者。SKM Park Outlets高雄草衙即日起至2/28，兔年獨家限定「無所事事小海豹」巨型漂浮氣偶驚喜現身噴泉廣場，小海豹還特別穿上兔子新衣與大家拜年，可愛吸睛的兔子造型搭配水舞展演，要讓民眾兔年超「豹」好，整年沒煩惱。大年初五開工將由財神爺免費發放「無所事事小海豹」兔年限定限量一元復始卡。
記者陳美嘉／高雄報導
除了必拍必打卡的療癒小海豹外，館內更打造四米高大燈籠，以開運招財、幸福祈願、健康平安、桃花滿溢四面不同的祝賀詞，祈求新的一年各種好運來報到；也特別與國小合作，將充滿童心創意的小小彩繪燈籠妝點於中央廣場2F挑空區，戶外則以紅色的燈籠點綴整個街區，全館超過上千顆燈籠高掛，邀民眾一起迎接2023瑞兔年。
過年期間初一到初八1/22-1/29每日14:00-14:30有精采的新春表演秀，各式中國宮廷戲法、氣球表演、特技扯鈴、奇幻魔術秀及歡樂泡泡秀等表演輪番上陣。1/16至1/19憑SKM Park Outlets高雄草衙會員卡至１F服務中心，扣會員點數20點即可兌換新春墨寶紅包袋(2入)乙份。