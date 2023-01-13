50歲男飲酒失去意識、無心跳！　搶救10日奇蹟甦醒未留後遺症

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緊急心導管 撿回一條命臺中慈濟醫院心臟內科主任林茂仁指出，心跳停止4分鐘，留下腦損傷幾乎不可逆。當時男子失去意識，幸運獲得有緊急救護證照朋友持續進行心肺復甦(CPR)，119送醫途中心也不間斷、沿途電擊。第一家醫院設備不足拒收，病人送抵臺中慈濟醫院，已逾50分鐘，急診團隊接手持續心肺復甦術與電擊，心臟外科醫師黃建霖用最快速度裝上葉克膜，爭取救命時間；心臟內科主任林茂仁率救心小組進行緊急心導管，放上支架後打通阻塞的右冠狀動脈，病人才逃出鬼門關。
心肌梗塞合併嚴重心律不整 死亡率高達9成黃建霖醫師指出，診斷發現病人是心肌梗塞合併嚴重心律不整，若未及時處理，死亡率達九成。
林茂仁主任則表示，心導管術前、術後，甚至進加護病房後，病人發生多次「心室纖維顫動」（ventricular fibrillation，Vf），嚴重的心律不整會導致心臟顫抖、無效搏動進而造成血液無法輸送、心跳停止，失去意識及脈搏，經過廿多次電擊心臟去顫，以及兩天低溫療法，病人甦醒順利拔除葉克膜、脫離呼吸器，前後半個月住院治療，平安出院。
留意自身疾病 生活習慣莫輕忽病人家族遺傳糖尿病，因工作幾乎天天外食，一天2包菸、超過35年。林茂仁主任提醒，長期抽菸會造成心臟血管動脈硬化，臨床易發生心絞痛、冠心症，建議病人戒菸並按時服藥控制血壓、血糖，並藉運動保護心血管系統。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56447
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