陳亞蘭教嘉慶君開扇 侯友宜：每個角色有每個角色扮演
新北市政府今（13）日舉辦「2023新北燈會」宣傳記者會，由神秘嘉賓、以《嘉慶君遊台灣》榮獲金鐘獎「最佳男主角獎」的歌仔戲藝人陳亞蘭，與新北市長侯友宜同台亮相，陳亞蘭現場還拿出珍藏的扇子，請侯友宜現場效仿「嘉慶君開扇」姿態，逗得現場掌聲與笑聲不斷，不過侯友宜會後在受訪時被問到是否「黃袍加身」、參選2024總統時，則是開玩笑地說到，每個角色有每個角色的扮演，至於歌仔戲他不太會唱，但很喜歡聽。
記者吳嘉億／新北報導
記者會前出席的前三重市長、先嗇宮董事長李乾龍先坐在貴賓席上，後來侯友宜現身坐在一旁，最後以神秘嘉賓身分出場的「嘉慶君」陳亞蘭則坐在侯友宜另一側，形成《左乾隆、右嘉慶》的有趣畫面；會後記者也針對這樣畫面追問侯友宜是否不排除參選2024「黃袍加身」？侯友宜則是簡短有趣的回應，每一個角色，有每一個角色的扮演，陳亞蘭扮演嘉慶君扮演得很好，至於歌仔戲他不太會唱，但很喜歡聽。
對於國民黨主席朱立倫提到未來希望能夠融合所有藍色、白色等各種顏色組成一個非綠聯盟，侯友宜在受訪時表示，台灣本來就是一個「共好」，所有人在這塊土地，在每一個角色上大家盡心盡力、攜手合作，不分你我、族群跟黨派，大家好好團結在一起，好好做事，這是他一向秉持的初心，只要為臺灣共好的事情，都要團結，勇敢向前走。