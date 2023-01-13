▲ 藏在 2022 年電動機車銷售數據後的魔鬼！原來戰況比你想像的還精彩

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首先，以 2022 年台灣機車整體市場而言，總掛牌數來到 734,026 輛，相較於 2021 年的 809,189 輛約有 9.3% 的縮減幅度，主要原因自然不脫缺料缺晶片問題。進一步分析油車與電車的市佔比率，油車：電車從 2021 年的 88.38%：11.62% 來到 2022 年的 88.09%：11.91%，顯見經過了一年時光，台灣消費者對於油車與電車的選擇仍沒有明顯的口味改變，主要還是依賴車廠們端出什麼菜，哪一款油車精彩？哪一台電車CP值高？往往就決定了消費者的購車選擇。
接著，綜觀 2022 年 12 個月份的台灣電動機車銷售量，Gogoro 確實是一支獨秀，以 64,666 輛的年銷售總量獲得冠軍，對比 2022 年台灣電動機車銷售總數 87,447 輛來說市占率為 73.9%，遠勝亞軍的 Aeon 6,411 輛、市占率 7.3%，以及季軍的光陽 Ionex 6,270 輛、市占率 7.2%。第四名則皆者為 PGO 的 3,630 輛、市占率 4.2%，第五名為中華 e-Moving 的 3,244 輛、市占率 3.7%。
從此總量數據看起來，Gogoro 甚至加上同屬 PBGN 聯盟的 Aeon、PGO 甚至與部分的 e-Moving 來說，都算是個大獲全勝的表現。但若進一步看，會發現當前看起來似乎還無法與 PBGN 聯盟分庭抗禮的 Ionex，似乎並非如總數看起來的不具威脅性，距離亞軍的 Aeon 僅剩下 141 輛的差距，且根據可靠消息指出，Ionex 嚴重受到缺料影響而訂單無法如期交付，若此消息屬實，把 Ionex 已握在手的訂單納入，那 2022 年的亞軍本應屬於 Ionex！
Ionex 緊抓消費者胃口 新車發表與優惠促銷成效立竿見影
除了從銷售數字可以發現到 Ionex 嚴重帶給 Aeon 的威脅，甚至開始撼動 PBGN 多年穩固江山以外，再提供一個特別的觀察角度：分析市場銷售數據，新車發表或是促銷動作一推出後，往往都會對銷售有所影響，此點對於第三名的Ionex完全成立。2022 年 Ionex 同樣維持驚人的新車與記者會發佈能量以外，每次推出新車或是記者會後隔月的銷售量可說是立竿見影。首先 3 月 Ionex 歡慶週年慶推出新資費、4 月花蓮與嘉義的換電站相繼成立、8 月父親節購車優惠與第 1,500 座換電站成立、9 月針對 S7 Keyless 推出優惠專案，同時進駐 Costco 美式賣場以及針對 S7R 推出性能提升套件，10 月則針對 S6 與 S7R 推出優惠專案，甚至在 10 月 17 日推出全面佈局記者會，盛大推出四車系六車款，11 月則針對相當熱賣的 i-One 車系推出購車優惠，12 月仍不停歇，除了二度進駐 Costco 美式賣場以外，更於年底宣告 2,000 座換電站達成。
觀察新車發表後的隔月銷售數據，可以發現 Ionex 在 4 月、5 月、9 月、11 月與 12 月等銷售數據表現都明顯較上一個月提升舉多，其中 11、12 月更直接受惠新推出的四車系六車款的全新車型陣容，連續兩個月成為了台灣機車市場中除了 Gogoro 以外罕見的四位數銷售成績。不僅如此，在 5 月、9 月、11 月與 12 月共計四個月，Ionex 都超越 Aeon 成為了當月電動機車銷售亞軍，其中 5 月、11 月與 12 月三個月，還讓始終擁有七成以上單月市占率的 Gogoro 市占率跌破七成，11 月與 12 月更下探至 67% 左右，顯見消費者購車意願的轉移，以及 Ionex 所推出的新車款、購車優惠或是換電站建置等動作，受到消費者的肯定。
此外，若特別針對綠牌電動機車討論，10 月發表的 i-One Air 很快地就稱霸此市場級距，12 月市佔率高達 29.9%，與 11 月相比成長率來到 6.0%，論單月銷量與成長率來說，都是綠牌電動機車之冠。
Gogoro 與 Aeon 發表新車能量不減 但消費者似乎不大有感？
但在 Ionex 看來相當合理的市場反應，在位居龍頭的 Gogoro 卻似乎不大成立？綜觀 Gogoro 於 2022 年的新車發表活動，如 2 月份瞄準情人節而來的 VIVA MIX 紫色限定款、3 月份搭載「SSmartcore 智駕電控核心」的重點性產品SuperSport 發表、6 月 VIVA XL Superfast 發表、7 月份更有相當盛大的 Delight 女性專屬車款上市、9 月份則有 VIVA MIX Superfast ESC 上市等動作。但若進一步觀察新車發表後的隔月銷售數據，會發現 Gogoro 在 4 月、7 月、8 月、10 月等時間，也就是重點新車或是發表會後的隔月，銷售表現都較前一個月下滑，似乎沒有發揮預期的新車蜜月期效應，或許當前受到缺晶片缺料等問題影響，也有可能是消費者的購車能量沒有這麼即時，但從此觀察來說，確實有點奇特。
再來看看 PBGN 旗下第二位猛將 Aeon，在 2 月發表 Ai-1 Sport+ 黑隱特仕版、3 月 Ai-4 Ever 開始交車、8 月 Ai-1 Ultra Belt 上市、9 月 Ai-4 Ever 奶茶色上市等，但除了 3 月相較 2 月有著明顯銷售量提升（但此現象應該是 2022 年農曆過年在 2 月，當月工作天數少所致）以外，4 月、9 月、10 月等也都沒有展現新車上市的銷售能量，此點也與 Gogoro 相當近似，值得觀察。
市場變因仍多 但 2024 年 Ionex 劍指冠軍非空穴來風
當然，以當前全球仍面臨缺晶片、缺料件的非正常時刻，單就數據面分析或許仍無法完全的反應消費者的品牌喜好、車款實力與市場風向，但至少可觀察出些許端倪。且推出已相當一段時間的 Gogoro 與 Aeon 電動機車、銷售已漸趨穩定，相較於正積極成長的 Ionex 而言，數字上的反應與敏感程度自然會有所落差。
不過，若順此趨勢思考，先前光陽 Ionex 期許要在 2024 年成為台灣電動機車市場盟主的企圖心，或許並非空穴來風，從 2022 年末的井噴狀況研判，除了 2022 年亞軍本應是 Ionex 的囊中物以外，2023 年若能有效解決晶片問題、產能恢復正常，Ionex 應該可一舉攻破 PBGN 大軍，完成坐二望一階段目標，若 2023 年的腳本如 Ionex 所預期的，那 2024 年的冠軍大位競爭，相信絕對會是十分精彩的！Ionex 還要端出什麼精彩的菜與 Gogoro 一較高下？值得期待以外，相信最大的贏家，還是各位消費者們！