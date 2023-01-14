浪漫櫻花雨來了！盤點「人氣賞櫻景點」　日出雲海一次收

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種植有2.1萬株櫻花樹，超過10種不同品種櫻花，2月上旬起將由武陵特有品種「紅粉佳人」打頭陣，緊接著台灣原生山櫻花、霧社山櫻等也會陸續綻放。2月7日起園區將實施交通管制，車輛必須持有通行證才可入園，為替旅客解決交通困擾，雄獅也推出一系列「武陵賞櫻」遊程，免舟車勞頓免申請即可輕鬆入園。
此外，前往武陵農場再到春季賞櫻絕對不能錯過的「福壽山千櫻園」，園內種植6千株櫻花，包含緋寒櫻、富士櫻及大島櫻等，其中特別推薦園區內紅白相間的電信塔，在櫻花樹襯托之下，能夠拍出號稱台版「偽東京鐵塔」美照，讓人有置身日本賞櫻的錯覺。
阿里山「蒸汽檜木賞櫻列車」
眾所矚目的阿里山櫻花季即將在3月初登場，櫻花搭配森林鐵路的景色堪稱一絕，走訪一趟可見40多種櫻花，其中阿里山派出所、阿里山賓館及沼平車站櫻木鐵道等地都被譽為賞櫻勝地，此外阿里山百年吉野櫻「櫻王」更是人氣必訪。
參加「阿里山蒸汽檜木賞櫻列車」遊程，將帶旅客在仿日本皇室車體打造的檜木車廂中，欣賞全台唯一高山鐵道櫻花美景，從阿里山車站一路到沼平車站，感受春櫻飛舞的浪漫風景，還可安排前往對高岳車站，將全台最美日出及雲海一次收進口袋。
九族櫻花祭「賞夜櫻」
全台人氣第三名的「九族文化村」種植有5千多株櫻花樹，為日本海外認證的賞櫻名所，樂園櫻花祭將於２月初起跑，除了賞櫻之外，樂園同步推出多項特殊活動，如夜舞祭、太鼓表演及日式浴衣體驗等，還有獨家櫻花市集，打造充滿日式風味的攤商，販售櫻花祭限定商品。
到了晚間更將於櫻花樹打上五顏六色的燈光，營造特色「賞夜櫻」，雄獅針對親子族群設計「九族清境賞櫻」２日遊程，帶旅客飽覽九族櫻花美景，再到清境半公里長的「櫻花步道」，與綿羊同框拍出超萌賞櫻照。
除了三大熱門賞櫻景點外，Klook特搜出有別以往的賞櫻行程：
浪漫櫻花雨下的露營
新竹五峰的愛上喜翁豪華露營區，園區種有上萬棵櫻花樹，不僅群山環抱、雲霧繚繞，宛如置身雲中秘境，可在櫻花樹下享受唯美的下午茶時光或豪華海陸全餐，同時將白天的粉嫩櫻花與星空下的浪漫夜櫻一網打盡，來場最浪漫的粉色系露營體驗。
泡美人湯欣賞夢幻花旗木
位於高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，種植了近千棵被譽為泰國櫻花的「花旗木」，跟櫻花一樣是浪漫的少女粉色，花期約在3月下旬至4月下旬；欣賞夢幻花旗木同時，還可在半露天湯屋享受有美人湯之稱的碳酸氫鹽泉，具有滋潤肌膚的功效，有如沐浴於天然化妝水中，為浪漫的春天增添樂趣。
日式餐點漫步櫻花步道
全新開幕的高雄熱門景點「千野村日式景觀餐廳」，不用出國就能體驗濃濃日本味！入園處即可看見紅色鳥居、燈籠街及紙傘牆等超人氣打卡地標，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下，目前還有和服免費體驗活動，只要留下Google評論即可免費體驗一小時；販售的團子、鯛魚燒、章魚小丸子等日式餐點，更讓人彷彿置身在日本參加慶典，園區內還有可愛的水豚君作伴，讓旅客享受最療癒的賞櫻體驗。