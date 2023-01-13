袁惟仁被判定植物人1年　3位家人輪流餵食、拍背

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海自宅摔倒，造成腦溢血昏迷，送醫發現腦部腫瘤，治療62天返台休養，沒想到，前年又在家中跌倒，前年底，友人到他台東老家探視，才得知袁惟仁被醫師判定為植物人。台灣質生命協會祕書長紀寶如、金馬影后楊貴媚近日前往探視袁惟仁，向外界報告小胖老師近況。
娛樂中心／綜合報導
據《自由時報》報導，紀寶如、楊貴媚昨（12日）到台東探望袁惟仁，透露他長期臥床，目前由媽媽、姊姊和姊夫3人一起照護，輪流給袁惟仁餵食、喝水、拍背，楊貴媚表示，探視時常有鬧鐘響起，原來照顧袁惟仁的細節很瑣碎，必須設定鬧鐘提醒。
袁惟仁去年6月過54歲生日，兒子在IG限時動態以全黑畫面寫下「生日快樂，想你」6個字，送給爸爸最深的祝福，而女兒則PO出夕陽的照片，寫下「生日快樂，真的想你了」，兄妹倆思父之心令人鼻酸。
去年4月，袁惟仁前妻陸元琪在臉書發文，分享女兒突然想起小時候和爸爸吃火鍋的往事，當時一家人正在吃飯，袁惟仁和往常一樣匆忙，離家前夾了一顆丸子給女兒，要她乖乖聽媽媽的話，並說「這個丸子兩點再吃」，結果害女兒都不敢碰，還嚎啕大哭，後來陸元琪解釋，原來袁惟仁是怕丸子燙傷小孩，告訴女兒「涼點」再吃。（編輯：楊穎軒）