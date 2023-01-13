行政院核定汐東捷運線　侯友宜：北北基生活圈再升級

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文章中說明，汐東捷運計畫全長約5.5公里，共設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.93億元，其中基隆捷運計畫分擔98.47億元。侯友宜指出，新北市人均統籌分配款長年是六都最低，各大建設也亟需經費，但只要是為了人民好，能夠帶動新北、台北、基隆的共同發展，新北市責無旁貸，將優先負擔其中的220.5億元，並願意與中央在基隆捷運營運計畫有共識前提下，承擔起基隆捷運的興建與營運，並視基隆捷運計畫核定狀況，編列後續預算。
侯友宜文章中也提到，為加速推動汐東捷運，將加速辦理都市計畫變更作業、配合交通部國產化政策目標及基隆捷運與汐東捷運機電系統一致化，與交通部共同研商如何納入招標文件，併行工程經費提報工程會審議及招標文件準備，確認可以動支預算後盡速招標，期待儘速完成工程經費審議及招標與評選出廠商，以利接續開工，並預計在核定後9年半完工。
侯友宜最後說到，期盼未來除了藉由汐東捷運線，改善汐止地區交通問題外，中央推動的基隆捷運計畫也能加速提報及核定，台北端的民生線並能接續推動，以更便捷的綠色運具，串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，打造北北基生技產業廊帶，提升共同生活圈的便利性；強調帶給民眾更好的生活，不分你我、顏色，永遠是最優先的目標。