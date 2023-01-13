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「1革命療法」有望逆轉退化性關節炎　成果登國際頂尖期刊

「1革命療法」有望逆轉退化性關節炎　成果登國際頂尖期刊
「1革命療法」有望逆轉退化性關節炎　成果登國際頂尖期刊

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】國人膝關節炎退化的盛行率約15%，350萬人飽受關節疼痛之苦，而退化性關節炎，更是造成老年人運動功能障礙的頭號敵人。國立中興大學與亞洲大學附設醫院、彰化秀傳醫院與臺中慈濟醫院合作，利用自體血液分化成具抗發炎的M2巨噬細胞，並可產生二型膠原蛋白質，有望成為新一代的療法，逆轉退化性關節炎的進展，實驗成果刊登於國際頂尖期刊《Scientific Reports》。

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退化性關節炎不可逆　僅能換關節維持生活品質

中興大學生命科學系蘇鴻麟教授表示，二型膠原蛋白質是關節軟骨的主要成份，成人之後，人體即不會生成新的二型膠原蛋白質，軟骨的主要成分一但流失，不會因飲食或復健，而有顯著改善。退化性關節炎常伴隨軟骨磨損與周邊組織發炎，引起長期疼痛與形成骨刺。

目前醫學沒有可以逆轉退化性關節炎的解方，使得現行罹患此疾病的長者，最終只有換人工關節一途。若是罹患嚴重退化性關節炎，又不想開刀或不能開刀者，目前只能長期服用止痛藥來維持生活品質。

治療退化性關節炎　新式療效進軍國際

蘇鴻麟教授與亞洲大學附設醫院副院長林志隆教授最新的研究，利用特殊培養條件，可以促進血液單核球分化成抗發炎的M2巨噬細胞，而且分化後細胞可產生二型膠原蛋白質。移植此細胞到關節炎的動物上，可有效且長期抑制發炎反應。研究成果2022年12月甫刊登於國際知名期刊《Scientific Reports》。

新穎且契合臨床需求　門診即可治療

亞洲大學附設醫院副院長林志隆教授表示，此項革命性的發現，未來可藉由單純抽血，分離與體外培養血液單核球，施打到關節腔，即可補充二型膠原蛋白質；秀傳醫療體系名譽院長李佩淵教授表示，目前不須培養，利用濃縮後的血液單核細胞來減輕關節炎症狀，也是一個新穎且契合臨床需求的解決方案，而且門診當天即可治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56452

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