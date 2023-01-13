「1革命療法」有望逆轉退化性關節炎　成果登國際頂尖期刊

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退化性關節炎不可逆 僅能換關節維持生活品質中興大學生命科學系蘇鴻麟教授表示，二型膠原蛋白質是關節軟骨的主要成份，成人之後，人體即不會生成新的二型膠原蛋白質，軟骨的主要成分一但流失，不會因飲食或復健，而有顯著改善。退化性關節炎常伴隨軟骨磨損與周邊組織發炎，引起長期疼痛與形成骨刺。
目前醫學沒有可以逆轉退化性關節炎的解方，使得現行罹患此疾病的長者，最終只有換人工關節一途。若是罹患嚴重退化性關節炎，又不想開刀或不能開刀者，目前只能長期服用止痛藥來維持生活品質。
治療退化性關節炎 新式療效進軍國際蘇鴻麟教授與亞洲大學附設醫院副院長林志隆教授最新的研究，利用特殊培養條件，可以促進血液單核球分化成抗發炎的M2巨噬細胞，而且分化後細胞可產生二型膠原蛋白質。移植此細胞到關節炎的動物上，可有效且長期抑制發炎反應。研究成果2022年12月甫刊登於國際知名期刊《Scientific Reports》。
新穎且契合臨床需求 門診即可治療亞洲大學附設醫院副院長林志隆教授表示，此項革命性的發現，未來可藉由單純抽血，分離與體外培養血液單核球，施打到關節腔，即可補充二型膠原蛋白質；秀傳醫療體系名譽院長李佩淵教授表示，目前不須培養，利用濃縮後的血液單核細胞來減輕關節炎症狀，也是一個新穎且契合臨床需求的解決方案，而且門診當天即可治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56452
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