中國資助未到　烏干達與中企解除鐵路建造合約

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烏干達因此在2015年與中國港灣工程簽署工程、採購與建造合約。整項計畫估計花費22億美元（約新台幣667億元）。
然而，烏干達工程與交通計畫部一名高階官員告訴路透社，由於中國不願為這條鐵路建案提供資金，令烏干達感到挫折，因此現正尋求土耳其企業Yapi Merkezi接手。
這名官員表示：「依照與中國的合約，條件之一是他們應幫助烏干達取得融資，但實際上這並未成真。」因未獲相關事務發言授權，官員要求匿名。
他還說，烏干達已在2022年12月致函中國港灣工程取消合約，對方至今也未提出任何異議。路透社無法立即連絡上中國港灣工程主管尋求置評。
中國外交部發言人汪文斌今天則在例行記者會上回答提問時表示，中國與烏干達過去在鐵路、水電站、高速路、油氣開發、基礎設施建設等領域開展了一系列卓有成效的合作。「中烏建有全面合作夥伴關係，兩國間務實合作走在中非合作前列。」
烏干達交通部的消息人士表示，他們已把焦點轉向土耳其公司Yapi Merkezi，並已與對方簽署合作備忘錄（MOU）。他指出，烏干達對這家企業在鄰國坦尚尼亞的工程事蹟格外印象深刻。
Yapi Merkezi正在坦尚尼亞協助興建一條長1219公里的標準軌鐵路。這項開發案目的為了促進坦尚尼亞與烏干達等鄰國的貿易。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120113