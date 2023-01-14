過年啦！超商咖啡加10元多1杯　美式28元、拿鐵33元爽喝

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迎接春節10天連假，7-ELEVEN則展開「錢兔似錦來BUY年」兩波活動，1月18日起至1月21日首波祭出3大優惠。
1、買指定商品滿200元現折25元、滿888元現折125元。
2、會員消費滿888元，使用4大支付工具（icash2.0、icash pay、悠遊卡、悠遊付）結帳現折50元。
3、單筆結帳滿200元送60元優惠券（30元兩張），可於1月22日至1月31日到店消費滿200元使用。
第二波針對農曆春節領紅包、討吉利習俗，大年初一至初三加碼推出「新春OPEN POINT點數大放送」活動。
1、1月22日至1月24日會員到店買指定商品，結帳金額滿200元送1組OPEN POINT點數紅包（可累贈，單筆最高上限贈送8組，活動總限量360萬組），點數紅包會隨機送OPEN POINT點數，包包有獎，最高有機會獲得8888點，等於抽中8888元大紅包。
2、結帳使用icash Pay支付，每滿200元賺1組OPEN POINT點數紅包，還能現賺20點OPEN POINT（可累贈，活動總限量100萬點），OPEN POINT點數能跨20個通路當現金折抵消費，1點等於1元。