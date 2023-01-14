換新鈔一鍵查詢！過年紅包防「5禁忌」：這種紅包袋別用

過年啦！超商咖啡加10元多1杯　美式28元、拿鐵33元爽喝

▲迎接兔年，萊爾富在春節期間買指定咖啡加10元多1杯，美式平均28元、拿鐵平均33元。（圖／業者提供）
▲迎接兔年，萊爾富在春節期間買指定咖啡加10元多1杯，美式平均28元、拿鐵平均33元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

歡慶新年、提升連假幸福感，萊爾富宣布除夕（1月21日）至初五（1月26日）限時6天，推出好事成雙咖啡促銷，指定系列加10元多1杯，品項包括售價45元的大杯美式、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵，以及售價55元的大杯拿鐵、大杯冰紅茶拿鐵、大杯冰抹茶拿鐵以及大杯炭焙鐵觀音拿鐵等，換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵則不到33元。

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除了現煮咖啡優惠，即起至1月31日另有哈根達斯指定雪糕、迷你杯買2送1、買3送2；而使用北海道十勝牛乳的Niseko系列雪糕，也同步祭出49元的草莓濃心雪糕、北海道白色情人雪糕、北海道紅豆煉乳雪糕等第2件10元，折扣幅度約6折。

▲萊爾富推出「達人萊設計創意紅包」5入，售價45元。（圖／業者提供）
▲萊爾富推出「達人萊設計創意紅包」5入，售價45元。（圖／業者提供）
迎接春節10天連假，7-ELEVEN則展開「錢兔似錦來BUY年」兩波活動，1月18日起至1月21日首波祭出3大優惠。

1、買指定商品滿200元現折25元、滿888元現折125元。

2、會員消費滿888元，使用4大支付工具（icash2.0、icash pay、悠遊卡、悠遊付）結帳現折50元。

3、單筆結帳滿200元送60元優惠券（30元兩張），可於1月22日至1月31日到店消費滿200元使用。

第二波針對農曆春節領紅包、討吉利習俗，大年初一至初三加碼推出「新春OPEN POINT點數大放送」活動。

1、1月22日至1月24日會員到店買指定商品，結帳金額滿200元送1組OPEN POINT點數紅包（可累贈，單筆最高上限贈送8組，活動總限量360萬組），點數紅包會隨機送OPEN POINT點數，包包有獎，最高有機會獲得8888點，等於抽中8888元大紅包。

2、結帳使用icash Pay支付，每滿200元賺1組OPEN POINT點數紅包，還能現賺20點OPEN POINT（可累贈，活動總限量100萬點），OPEN POINT點數能跨20個通路當現金折抵消費，1點等於1元。

▲7-11在大年初一至初三加碼發紅包。（圖／業者提供）
▲7-11在大年初一至初三加碼發紅包，消費滿200元送1組OPEN POINT點數紅包，最高可開到8888點，1點等於1元。（圖／業者提供）

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