明迎2023送神日！準備什麼、拜拜時間先看：清屯禁忌曝光

＊本篇重點提示＊每年農曆12月24日（國曆2023年1月15日）是大家熟知的送神日，根據問神達人王崇禮在《2023問神達人王崇禮老師相伴生肖運籤農民曆》的說法，如果有什麼心願未了，或被冤枉而吃官司，可以趁著送神日拜拜時，請神明返回天庭時稟告玉皇上帝，請祂派天神從旁協助，讓我們在未來一年心想事成。
◾2023「送神日」是周日1月15日
◾送神準備什麼供品、拜拜時間不超過晚上11點
◾清屯的做法、步驟及禁忌
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📌1、何謂送神日？
民間習俗認為，大廟的神明及家神（特別是灶神–九天司命真君）每年農曆12月24日須返回天庭，向玉皇上帝覆旨並稟告這一年來凡間百姓的善惡言行，與值得表揚的忠臣孝子（送神後，仍有接替的神明來坐陣，直到「接神日」後再回去）。此外，如果這些神明在一年中有遇到無法處理的難題或棘手案件，也會藉由返回天庭的時機，請求玉皇上帝派天神從旁協助，使案件可以順利解決，並讓受冤的百姓得以伸張冤情。
📌2、送神怎麼拜？
送神日「子時」過後都可以送神，也就是說，農曆12月23日（國曆2023年1月14日）晚上11點15分過後就都可以送神，最晚則不要超過農曆24日的亥時（國曆2023年1月15日晚上9點至11點）。點香拜拜完，等30分鐘後即可燒金紙，等金紙開化完畢，家裡有供奉神明的，即可開始清屯。
送神供品：
＊鮮花一對
＊四果（不是4種，是指四季中的新鮮水果）
＊些許送神金紙，一般都是壽金、甲馬（金紙店都有販售）。
＊七寶（可在佛具店購買）、12個硬幣。
送神祝禱文（以求姻緣為例）
奉請◇◇神明，弟子／信女○○○，至今還未遇到適合的姻緣對象，請神明在上天庭時稟報玉皇上帝，保佑弟子／信女在新的一年能夠遇到適合的姻緣。弟子／信女所求，請神明做主。
📌3、清屯的做法和禁忌
◾清神尊：用乾淨的刷子把神尊上下刷一遍（若必須移動神尊，移動時手不要碰到臉）。
◾觀音匾：清水加清潔劑，把這一年來所黏附的香火煙垢擦拭乾淨。
◾神明爐和公媽爐：買一個八卦胎，先用小勺子把神明爐的香灰全拿出來，再用八卦胎把拿出來的香灰胎過一遍（若神明爐裏有放「七寶」，也可以和香灰一起拿出來胎）。胎完之後，再把胎過的香灰放進去神明爐裏面。殘留在八卦胎上面的雜物，則可以丟掉。胎香灰過濾掉神明爐和公媽爐中的雜物，代表篩掉一年來的不順，以迎接新氣象。
◾祖先龕：可以請下來擦拭，但不要打開。
不管是擦拭神桌或胎香灰，都要注意神明爐跟公媽爐千萬不可移動或搬動，假使真的不小心動到了香爐，請點香跟神明或祖先講一下，請祂們處理，然後再喬回原位。如果家裡沒有神桌或觀音彩，就不需要送神。但若有拜祖先需要胎公媽爐，請等送神日過後再找一天進行。
整理自《2023問神達人王崇禮老師相伴生肖運籤農民曆》。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。