把握好天氣尾巴！冬陽和煦上看31℃　明變天大降溫轉濕冷

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下週一、下週二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚也冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週一由於仍有中層水氣通過，因此中南部山區也有零星降雨。
下週三、下週四大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升；降雨範圍縮小，剩桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週五東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今日在暖氣團內；各地大多晴朗，白天微熱、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，西半部及金、馬容易起霧、應注意。下午起因鋒面接近，大氣略不穩定，中部以北偶有一些局部短暫降雨的機率。
最新模式模擬顯示，明日凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下週一至三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定；北台冷，其他地區氣溫亦下降、早晚冷。各國模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為「強烈大陸冷氣團」的機率較高，北部平地最低氣溫約可降至8度左右，應注意保暖。此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣亦不足，降雪條件差。
吳德榮指出，下週四冷空氣略減弱，小年夜起至年初二冷空氣有增強、減弱、再增強的變化，氣溫也隨之略有起伏，時而觸及「大陸冷氣團」的標準，北台灣大致偏冷，中南部早晚冷；北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大致晴時多雲。但愈接近模式的末期，模擬調整愈頻繁，應繼續觀察。年初三之後的「春節假期」，天氣仍有變化，但準確模擬已超過電腦模式的理論極限，應避免「言之過早」。（編輯：倪浩軒）