2年已逾350起！美政府最新報告　又揭「不明飛行物」目擊

北大報告指中國已約「9億人」確診！感染率達64%

▲中國北京大學1份研究報告指出，截至今年1月11日為止，中國全國感染率累積約64%，約9億人感染。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國北京大學1份研究報告指出，截至今年1月11日為止，中國全國感染率累積約64%，約9億人感染。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國的北京大學國家發展研究院，近日在副教授馬京晶等人組成的研究團隊帶領下，發表了1份疫情研究報告，聲稱依照大數據模型估算，去年12月20日，中國多地疫情已達高峰，而截至今年1月11日為止，中國全國感染率累積約64%，約9億人感染。

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綜合中媒報導，該報告分析中國本輪疫情的傳播特徵、民眾感染後的症狀、人群和地區間差異等，指出在「新10條」推出後約13天，即去年12月20日，中國多地疫情就已達高峰，到12月底各地感染均已過峰。

雖然中國網路普遍關注北京、上海、廣州等沿海一線城市的疫情有多嚴峻，但該報告發現，西部地區的感染率可能更高；數據估算，中國本輪累積感染率最高的前3個省份均在西部，第1是甘肅省的91%，第2是雲南省的84%，第3是青海省的80%。

截至今年1月11日，中國全國感染率累積約64%，感染人數累積約9億。

此外，調查結果還發現，絕大部分受訪的感染者都出現了發燒、咳嗽有痰、鼻塞流鼻涕、喉嚨痛、味覺嗅覺改變、腹瀉等1種或數種症狀，當中最常見的是發燒；約有一半的感染者能在感染後5至7天康復並轉陰，但約20%的感染者則需要更長時間。

在主觀感受上，則有76%受訪的感染者聲稱，感染新冠病毒的難受程度，比以前曾感染最嚴重的流感或感冒，都還要難受。

然而，中國著名公共衛生和流行病學專家曾光，近日曾示警說，中國全國發病高峰還會持續2至3個月，重症高峰持續時間更長一點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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