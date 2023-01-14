北大報告指中國已約「9億人」確診！感染率達64%

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雖然中國網路普遍關注北京、上海、廣州等沿海一線城市的疫情有多嚴峻，但該報告發現，西部地區的感染率可能更高；數據估算，中國本輪累積感染率最高的前3個省份均在西部，第1是甘肅省的91%，第2是雲南省的84%，第3是青海省的80%。
截至今年1月11日，中國全國感染率累積約64%，感染人數累積約9億。
此外，調查結果還發現，絕大部分受訪的感染者都出現了發燒、咳嗽有痰、鼻塞流鼻涕、喉嚨痛、味覺嗅覺改變、腹瀉等1種或數種症狀，當中最常見的是發燒；約有一半的感染者能在感染後5至7天康復並轉陰，但約20%的感染者則需要更長時間。
在主觀感受上，則有76%受訪的感染者聲稱，感染新冠病毒的難受程度，比以前曾感染最嚴重的流感或感冒，都還要難受。
然而，中國著名公共衛生和流行病學專家曾光，近日曾示警說，中國全國發病高峰還會持續2至3個月，重症高峰持續時間更長一點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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