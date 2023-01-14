居家照護服務調整！　15日起「遠距關懷」僅高風險族群適用

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調整遠距照護 諮詢對象僅針對高風險族群輕症確診者快篩陽性後，藉由視訊診療，經醫師評估確診並進行通報，後續確診者便在家進行隔離、遠距診療。過去，輕症確診者在隔離的這段期間，會有醫療團隊利用LINE或是簡訊的方式定期關懷確診者，然而這項措施將進行調整。
指揮中心在1月12日宣布，自1月15日起，只有65歲以上、12歲以下，或是具有重症風險因子（如：慢性病）的確診個案，會提供「高風險確診個案遠距照護諮詢」服務，原本的全面性遠距照護諮詢將取消。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於目前確診者隔離天數已由10天縮短為5天，在醫療管理的強度上，也需要做一些適度的調整以合理配置國內的醫療量能，在與醫師公會全聯會各地代表多次開會討論後，決定對遠距照護諮詢這部分進行調整。
沒有高風險因子的民眾 仍可視訊看診、拿藥民眾若是65歲以上、12歲以下，或是具有重症風險因子的確診個案，將有醫療團隊提供高風險確診個案遠距照護諮詢服務，此外，若經評估為使用口服抗病毒藥物治療個案，後續還會進行抗病毒藥物治療後追蹤評估，隔離期間也可進行遠距診療，開立處方、調劑，以及居家送藥服務。
指揮中心指揮官王必勝表示，有許多基層醫療機構的醫師在做遠距照護諮詢服務，這些醫師給予指揮中心反饋，幫助了解有哪些族群需要這塊服務，在經過多次討論後做出新的決策。
而沒有高風險因子的一般民眾，雖然未符合遠距照護諮詢服務的條件，不會提供定期關懷服務，但其他的居家照護醫療服務措施仍依原本的模式進行，沒有改變。一般民眾在隔離期間若有醫療需求，可經由視訊看診、遠距診療，開立處方、調劑，若有居家送藥需求，也可提供居家送藥服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56530
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