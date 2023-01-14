不只發電機！唐鳳接受路透社訪問：準備助烏克蘭數位重建
烏克蘭戰火不斷，多地受創嚴重，姑且不論何時能夠停戰、如何停戰，事後的重建工作也將是龐大工程。對此，遠赴歐洲立陶宛訪問的台灣數位發展部部長唐鳳，13日告訴外媒，台灣準備幫助烏克蘭升級遠程學習等數位基礎設施，作為戰後重建工作的一部分。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，唐鳳表示，台灣已經在發電機、設備等方面，人道援助烏克蘭，同時也在考慮要擴及數位層面，希望藉此提供使台灣各類人士成為「跨文化學習社群」的事物，儘管這些人的背景可能截然不同。
唐鳳並透露，雖然目前還沒有與烏克蘭政府，就數位合作一事進行正式談判，但已經有通過個人關係進行接觸。
報導也提到，俄羅斯從去年2月24日開始入侵烏克蘭，理由是基輔與西方的關係，已經威脅到俄羅斯的安全，這招致烏克蘭及其盟友的駁斥，說戰爭只是莫斯克無故奪取烏國領土的藉口。
俄烏戰爭過程中，不少國家都表態力挺烏克蘭，包含此次唐鳳前往的立陶宛，報導指出，他在立國首都維爾紐斯（Vilnius）時，還赴1991年被前蘇聯軍隊殺害的平民墳墓上獻花。
除此以外，立陶宛與台灣近年關係的快速升溫也激怒北京，台灣於2021年11月在維爾紐斯開設了代表處，中國一怒之下便降級與維爾紐斯的外交關係，促使立陶宛政府從北京撤回其外交官員。