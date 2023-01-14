傳內閣換卸任縣市長？洪孟楷批民進黨不知反省

外傳過年前可能內閣改組，國民黨立委洪孟楷今（14）日表示，就報導媒體所掌握的名單，如果真的屬實，那就是把少數過去蘇內閣專業的人才踢走，安插派系及需要位子的卸任縣市長，根本對人民裝肖維，這不只不是反省、更是變本加厲。
記者余祥／台北報導
洪孟楷說，過去蘇內閣裡少數幾位還算顯現得出專業的閣員，國防部長邱國正跟交通部長王國材應該算得上，到立法院不會跟委員大小聲，也能在備詢時提出具體的回應。雖然互相意見不一定都相同，但在邱身上看到國防部長軍人應有的風骨，在王身上有交通方面的專業，如今卻傳出要被撤換，卻是沒有專業和相關背景的人士接任，民進黨是還以為九合一勝選嗎？想怎麼踐踏專業都為所欲爲。
洪孟楷指出，再者，交通部今年台鐵公司化是首要項目，台鐵業務搞不清楚的前基隆市長林右昌能夠溝通？國防部今年延長兵役、兩岸情勢緊張，律師出身的顧立雄能夠不誤判情勢、防衛台灣？還是為了要幫卸任縣市長找工作，所以什麼都不需考慮，什麼也都不用演了？
洪孟楷表示，閣員任命當然是新任閣揆職權，但外傳新任閣揆陳建仁，背後就是蔡英文的旨意，所以追根究底都還是小英男孩居朝中大位。真的換上這樣的人選，就是沒有反省的具體表現，只能讓人民再一次用選票給執政黨教訓了。