▲ EQE / EQS SUV 列產品導入重點，Mercedes-Benz 公布 2023 年營運計畫

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Mercedes-Benz 德國總部於昨日公布了 2022 年全球銷售成績，全年度一共銷售 2,043,900 輛新車，相比 2021 年僅有 1％ 的微幅退步，綜觀全年以第四季表現最為出色，540,800輛比起 2021同期有著 17％ 的成長。自去年開始，Mercedes-Benz 將旗下車款區分為：高階豪華 (Top-End Luxury)、核心豪華 (Core Luxury) 以及入門豪華 (Entry Luxury) 三大類。其中，高階豪華車型在 2022 年有著相當大幅度的成長，像是至臻豪華的子品牌 Mercedes-Maybach 全年交出 21,600輛，成長 37%，達到歷史最佳；品牌最著名的豪華房車 S-Class 年增率 5%，全年交付超過九萬輛；進入電動化時代，旗下的純電子品牌 Mercedes-EQ 更有著翻倍的銷售表現，全球共交出 117,800 輛，成長幅度來到 124％。而根據美國知名品牌顧問公司 Interbrand 統計，Mercedes-Benz 在 2022 年品牌價值成長 10%，達到 560 億美元，成為全球最有價值的豪華品牌。
2022 年持續蟬聯豪華進口車冠軍 旗下子品牌歷年新高
2022 年可謂是產業動盪的一年，在疫情衝擊下，導致全球晶片短缺、烏俄戰爭及通貨膨脹等，Mercedes-Benz 2022 年在台灣的豪華進口車市場，以高達 25% 的掛牌市佔率，持續蟬聯豪華進口車銷售寶座，總計年度掛牌數達 23,392 輛。在全球供應鏈裙帶影響下，2022 年 Mercedes-Benz 整體掛牌數相較前年雖有下滑趨勢，然觀察 2022 年台灣豪華進口車款銷量前十名，Mercedes-Benz 仍佔據三個席次，除了廣受消費者喜愛的休旅車 GLC、GLE 及豪華轎車 C-Class，高階豪華 (Top-End Luxury) 在台同樣展現了強勁的成長趨勢，三個子品牌總掛牌數共超過 3,429 台，其中 Mercedes-Maybach 及 G-Class 更創下歷史新高，再再顯示層峰客戶對頂級豪華產品的需求與渴望。
台灣將完整呈現豪華電動陣列
回顧2022年，台灣賓士以豪華純電旗艦 EQS 在台創造絕佳口碑，相繼推出 EQA、EQB 和EQE等車系，一步步強化 Mercedes-EQ 豪華純電家族陣容；更同時以沉浸式體驗巡迴特展「星奇車庫」，以創新發明聖地的車庫為靈感，融合豪華設計與感官體驗的展演 Mercedes-Benz 百年來的創新技術與電能未來。著眼 2023 年電動車佈局與展望，預計將再引進兩款全新純電休旅車 EQE SUV 及 EQS SUV，完成在台灣市場共達 6 款純電車系的完整產品陣容，隨著完整電動車系的導入，也預期在台灣市場的電動車掛牌數將有破千台的成長。台灣賓士總裁畢立思（Oliver Britz）表示：「台灣賓士今年將以『引領電動化與數位科技』（Lead in Electric & Software）作為年度目標，積極佈局 Mercedes-EQ 產品陣容及數位服務。純電旗艦休旅車款 EQS SUV 和中大型豪華純電休旅車 EQE SUV皆將於今年上市，也將以業界編成最完整的豪華純電車系為消費者提供多樣的選擇。」
持續拓展品牌數位生態圈
在頂級造車工藝和完整產品佈局之外，Mercedes-Benz 同樣專注於數位創新應用，期待為顧客創造更加全面的使用者體驗。自2018年Mercedes me connect於台灣正式上線以來，車主購車後不僅能進行遠端軟體更新，還能藉由Mercedes me Store的數位增訂，隨時取得最新的數位功能。除了車內，車外還有專屬於台灣車主的 Mercedes-Benz Pass 賓士暢行服務APP，台灣賓士不斷推陳出新，在原有服務上持續擴充與升級，於 2022 年底更推出智能客服、無感停車等全新數位服務，讓整體數位生態圈更趨完善，使賓士車主們享有更加個人化的數位體驗，僅需一個 Mercedes me ID 就可以輕鬆漫遊在 Mercedes-Benz 的數位世界中。台灣賓士總裁畢立思進一步分享：「自 Mercedes-Benz Pass 賓士暢行推出以來，會員數不斷增長，已接近三萬名用戶，2022 年即增長了2.9倍，其中連結車輛而成為白金會員也增長約 3.3 倍；Mercedes-Benz 以顧客需求為核心，不斷更新及優化多元數位科技服務，期待讓顧客感受貼近生活情境，且更加完整的豪華數位體驗。」