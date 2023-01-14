換新鈔一鍵查詢！過年紅包防「5禁忌」：這種紅包袋別用

台灣家庭裡浴缸越來越少見？「致命關鍵」曝光：很不適合

▲有民眾觀察到，台灣有越來越多的家庭，都會選擇把浴缸敲掉改成乾濕分離設計，不禁好奇「為何會這樣決定？」（圖／NOWnews資料照）
▲有民眾觀察到，台灣有越來越多的家庭，都會選擇把浴缸敲掉改成乾濕分離設計，不禁好奇「為何會這樣決定？」（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

每間住宅房內格局，都一定會設有浴室空間，而標準配備則有淋浴水龍頭、馬桶及洗手台，更有些建案會直接安裝好浴缸。不過就有民眾觀察到，台灣越來越多家庭都會選擇把浴缸敲掉改成乾濕分離設計，不禁好奇「為何會這樣決定？」而疑問一出現，也有不少台灣網友點出「致命關鍵」：台灣很不適合。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位鄉民在論壇PTT上發文提到「在日本即使房子再小，能放那種小浴缸都還會放，但台灣卻比較多把浴缸敲掉改淋浴，一派說法是省水；而沒敲掉的，也很多都把浴缸拿來擺雜物，但台灣水費有比日本貴嗎？如果我有浴缸，一個禮拜泡個一兩次，光想就覺得爽欸」。

▲冬天的時候不論是泡熱水澡或者用熱水淋浴都非常舒服。（示意圖／取自pixabay）
▲多數網友認為，台灣浴缸使用頻率不高與氣候有很大關係。（示意圖／取自pixabay）
然而貼文曝光後，不少鄉民則紛紛回應「我家浴缸也敲掉了，改乾濕分離好爽」、「就是一個沒有會想要，有了又覺得佔空間的東西」、「浴缸很佔空間，又難清洗」、「浴缸很佔位置，又得刷，還浪費水，麻煩」、「 偶爾去外面泡就好了，還不用占用浴室空間跟刷浴缸」、「比較喜歡乾濕分離，浴缸很不愛」、「習慣問題而已，日本人真的再忙都會下去泡澡」。

另也有人深入點破「關鍵」點，坦言浴缸對於台灣而言，真的不到很實用「台灣喜歡泡澡的人沒那麽多，大部分日子熱死了」、「台灣太熱了只有冬天會想泡耶」、「台灣氣候，浴缸容易發霉」、「日本最接近台灣的沖繩人，就算有浴缸也不太會去泡，只能說是氣候使然的習慣」。（編輯：潘毅）

5樓公寓有電梯超好？苦主慘曝「住成廢墟」：鄰居必吵架

尾牙爽中50萬！主管遭起鬨「捐出來」　噴1句全場閉嘴了

超狂阿嬤玩投籃機「手沒停過」！全場看她秀：紀錄輕鬆破

班上一半跑來考學測？考場見感動1幕　萬人敬佩：很勵志

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀