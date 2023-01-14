台灣家庭裡浴缸越來越少見？「致命關鍵」曝光：很不適合
每間住宅房內格局，都一定會設有浴室空間，而標準配備則有淋浴水龍頭、馬桶及洗手台，更有些建案會直接安裝好浴缸。不過就有民眾觀察到，台灣越來越多家庭都會選擇把浴缸敲掉改成乾濕分離設計，不禁好奇「為何會這樣決定？」而疑問一出現，也有不少台灣網友點出「致命關鍵」：台灣很不適合。
編輯中心/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發文提到「在日本即使房子再小，能放那種小浴缸都還會放，但台灣卻比較多把浴缸敲掉改淋浴，一派說法是省水；而沒敲掉的，也很多都把浴缸拿來擺雜物，但台灣水費有比日本貴嗎？如果我有浴缸，一個禮拜泡個一兩次，光想就覺得爽欸」。
然而貼文曝光後，不少鄉民則紛紛回應「我家浴缸也敲掉了，改乾濕分離好爽」、「就是一個沒有會想要，有了又覺得佔空間的東西」、「浴缸很佔空間，又難清洗」、「浴缸很佔位置，又得刷，還浪費水，麻煩」、「 偶爾去外面泡就好了，還不用占用浴室空間跟刷浴缸」、「比較喜歡乾濕分離，浴缸很不愛」、「習慣問題而已，日本人真的再忙都會下去泡澡」。
另也有人深入點破「關鍵」點，坦言浴缸對於台灣而言，真的不到很實用「台灣喜歡泡澡的人沒那麽多，大部分日子熱死了」、「台灣太熱了只有冬天會想泡耶」、「台灣氣候，浴缸容易發霉」、「日本最接近台灣的沖繩人，就算有浴缸也不太會去泡，只能說是氣候使然的習慣」。（編輯：潘毅）