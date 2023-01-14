溫暖天氣剩半天！入夜雨彈炸北台灣 過年冷空氣逼近寒流
今（14）日白天台灣周圍環境吹偏南風，氣溫相較於前幾日又有略為上升，中南部高溫更有望突破攝氏30度，天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明也直言，「真的要把握未來兩周最溫暖的今天，有春暖花開的感覺」，不過明（15）日起受冷氣團影響將會大降溫，天氣打回冬天的原型；此外，中央氣象局也提醒，今日鋒面接近，尤其夜晚開始北台灣降雨將轉趨明顯，其它地區也會有局部短暫陣雨。更要注意的是，過年期間還會持續有冷空氣侵襲，強度雖然有但觀察，但可能逼近寒流等級。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，今日白天高溫北部攝氏28度、中部攝氏28度、南部上看攝氏30度、東部攝氏27度；低溫北部攝氏18度、中部攝氏18度、南部攝氏21度、東部攝氏20度，提醒民眾要留意早晚溫差，明日起的大陸冷氣團將影響至下週二（1/17），北台灣整天只有攝氏13至15度，低溫攝氏12至13度，空曠地區僅攝氏9至10度；中部白天高溫攝氏22至23度，低溫攝氏12至13度；南部高溫攝氏25至26度，低溫攝氏14至15度。
氣象局局長鄭明典今早也在臉書發文說道，「南風！今天還是熱！北風晚上到，不弱，天氣變化對比強烈，注意囉！」氣象局明確指出，今晚至明日清晨鋒面通過時，北台灣降雨明顯，其它地區也有局部短暫雨，白天開始降雨轉為以迎風面的北部及東半部為主，其它地區降雨機率較低。
氣象局說明，明日的大陸冷氣團將在下週三（1/18）開始慢慢減弱，屆時氣溫雖略為回升，但體感不明顯時間也較短，因為下週五小年夜（1/20）將再有一波東北季風和冷空氣侵襲，並持續影響到大年初二（1/23）。彭啟明也提醒，「過年期間大致上是東北季風到冷氣團或接近到寒流的階段，和近期反差很大，要有服裝調整安排準備。」