Isuzu台北合眾汽車優化前後端服務體系迎向2023，車主誌正式發行

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台北合眾汽車自2012年成為日本商用車領導品牌Isuzu於台灣唯一總代理與總經銷，除不間斷提供台灣頭家、運將與日本原廠零時差的各式新世代車款，更矢志擴展服務量能，同時參與各式異業合作活動，成功提升品牌形象，向眾人展現台北合眾汽車有溫度的品牌經營理念。
台北合眾汽車總經理黃脩程表示：「去年，我們面臨國際情勢動盪、新冠疫情與原物料短缺等艱鉅挑戰，然而，台北合眾汽車並沒有停下腳步。除了持續導入各式新車，也不斷擴展服務網絡體系，甚至觸及離島區域，為的都是要回報一路以來不斷支持我們的車主。未來，我們將持續深耕台灣市場，無畏前行！」
回顧2022年，縱然面對多重挑戰，但台北合眾汽車仍在5噸以上日系商用車市場取得市占率23.9%，比起2021年更為提升。十年來在台銷售超過三萬輛，足見國內頭家朋友對於Isuzu的高度盛讚與青睞。展望未來，台北合眾汽車也將陸續於台南、屏東、新竹以及南投等地區，設立新據點與升級服務體系，不間斷擴增服務量能，成為頭家朋友最有力的後盾，安心賺大錢！
回顧2022年，縱然面對多重挑戰，但台北合眾汽車仍在5噸以上日系商用車市場取得市占率23.9%，比起2021年更為提升。十年來在台銷售超過三萬輛，足見國內頭家朋友對於Isuzu的高度盛讚與青睞。展望未來，台北合眾汽車也將陸續於台南、屏東、新竹以及南投等地區，設立新據點與升級服務體系，不間斷擴增服務量能，成為頭家朋友最有力的後盾，安心賺大錢！
為優化、提升品牌形象，台北合眾汽車積極展開異業合作活動。在去年便與台灣黑熊保育協會與路跑協會展開跨界合作。以NLR為基礎打造「護熊職人號」保育巡迴車，提供台灣黑熊保育協會巡迴使用，以實際行動展現企業社會責任。在去年5月擔任臉部平權運動臺北國道馬拉松合作夥伴，不僅是提供物資，更號召公司同仁與Isuzu車主貴賓一同響應，由黃脩程總經理帶領跑上國道。此外，分別在去年8月新北河海音樂季及12月信義區聖誕跨年無限空間隧道展演活動，均讓Isuzu品牌形象深植年輕族群，拉近彼此距離。
台北合眾汽車於2023年1月首發「GO！LIFE職人好生活」車主刊物，內容聚焦於與運輸頭家息息相關的專業知識，也透過不同領域職人訪談、生活風格等多元內容來大幅提升可看性。車主刊物不僅是一本可讀性專業刊物，更傳遞職人精神與生活態度。不論是車主朋友或消費者，透過「GO！LIFE職人好生活」更加深刻體驗Isuzu品牌魅力的展現！
未來，Isuzu台北合眾汽車將持續突破自我、不斷進步，務求以最新世代的尖端產品，結合完善的售後服務網絡，回饋給每一位在美麗寶島努力打拼的職人們！