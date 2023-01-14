稅務詐欺案挨罰161萬美元　川普集團稱將上訴

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檢察官之一史坦格拉斯（Joshua Steinglass）似乎對此案的處罰規模感到遺憾，他對曼哈頓刑事法庭法官莫城（Juan Merchan）說，這筆罰金只是川普集團（Trump Organization）收入的「九牛一毛」。
川普集團的兩家子公司「川普公司」（Trump Corporation）與「川普薪資公司」（Trump Payroll Corp.）因多年來透過偽造商務紀錄來詐欺逃稅，上個月被定罪。
經審判後，川普公司與川普薪資公司被控17項罪名全部成立，這是兩家企業首次被判有罪。
川普本人雖然未被指控，但在他爭取共和黨提名他成為2024年總統大選候選人之際，這樣的判決對他的聲譽造成進一步傷害。
負責這件案子的曼哈頓地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）說：「雖然企業無法入獄服刑，但相應的定罪和判刑提醒著企業和高階主管，不能欺詐稅務機關並逍遙法外。」
川普集團目前由川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和艾瑞克．川普（Eric Trump）經營，隱瞞了2005年到2021年間支付給高階主管的薪酬。
長期擔任川普集團財務長的懷索柏格（Allen Weisselberg）因在這起詐欺案中所扮演的角色，10日被判處5個月徒刑，且同意支付200萬美元罰金。
他承認沒有申報自集團收受的多項津貼福利，包括在曼哈頓高級地段的免租金公寓及豪華轎車，還有孫子女的私校學費等。
75歲的懷索柏格去年8月已就15項稅務詐欺指控認罪，並根據認罪協商出庭作證，但他在案件審理期間並未牽扯出川普。
川普稱此案是「獵巫行動」，還聲稱懷索柏格是單獨行動。
川普集團辯護律師之一尼切爾斯（Susan Necheles）說，川普的公司打算上訴。除了懷索柏格外，沒有其他人遭到指控。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120114