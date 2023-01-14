WBC／最強中華隊啦啦隊！林襄、籃籃戰服亮相

林青霞大素顏血拚！婉拒粉絲合照　68歲未修圖長相瘋傳

▲林青霞素顏模樣罕見曝光。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲林青霞素顏模樣罕見曝光。（圖／翻攝自林青霞微博）

娛樂中心／綜合報導

「永遠的東方不敗」林青霞1994年嫁給富商邢李㷧後淡出影壇，專心寫作及公益，偶爾出席公開活動，去年11月中回台北工作，巨星丰采不減。近日有網友在法國巴黎的商場目擊林青霞本人，素顏的她被拍下多張無修圖照片，68歲私下狀態引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲作家林青霞，今日舉辦《青霞小品》新書發表會。（圖／翻攝自微博）
▲林青霞息影後轉戰文壇，成績斐然。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲低調已久的林青霞，如今幾乎只有卡地亞請得動巨星現身。卡地亞台北101旗艦店盛大重新開幕，獲女神佩戴近4億鑽石站台。（圖／記者葉政勳攝）
▲林青霞去年底現身台北101，出席精品旗艦店開幕活動，佩戴近4億元鑽石項鍊，散發巨星氣場。（圖／記者葉政勳攝）
曝光的相片，林青霞戴毛帽，穿粉紅色針織上衣搭紅色運動長褲，腳踩馬丁長靴，光顧一家精品店，疑似完全沒上妝的她，雖然歲月痕跡明顯，但看得出來皮膚嫩白，保養得不錯，原PO表示，林青霞身旁有一男一女同行，疑似友人，兩人都耐心地等待林青霞試裝。原PO說，確認是林青霞本尊後，上前詢問是否可以合照，林青霞委婉拒絕。

▲網友巧遇野生林青霞逛街。（圖／翻攝自微博）
▲網友巧遇野生林青霞逛街。（圖／翻攝自微博）
▲林青霞疑似未施脂粉。（圖／翻攝自微博）
▲▼林青霞疑似未施脂粉。（圖／翻攝自微博）
▲▼林青霞疑似未施脂粉。（圖／翻攝自微博）
▲▼林青霞疑似未施脂粉。（圖／翻攝自微博）
林青霞位於香港飛鵝山、價值港幣11億元（約台幣42億元）的豪宅去年7月初發生大火，財損嚴重，所幸無人受傷，10月中香港大學宣布授予她名譽博士，表彰其在藝術文化上優異的表現及對社會的貢獻，林青霞難掩內心喜悅，「我興奮的一直笑一直笑，拚命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽。」

▲林青霞和博士帽、書籍造型蛋糕合照。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲林青霞去年11月3日過68歲大壽，與博士帽、書籍造型蛋糕合照。（圖／翻攝自林青霞微博）
好事接著來，月底林青霞第三本著作《鏡前鏡後》獲得「第16屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎，轉戰文壇的成就有目共睹，她表示：「我經常把自己比做苦行僧，因為感覺自己沒有才華，只有埋頭苦幹，希望做到勤能補拙，結果電影拍了18年得到金馬影后。文章也是寫了18年才獲得了肯定，這對我的意義實在是太重大了。演戲和寫作都是邊做邊學，之前沒有接觸過。這證明了，只要設定目標，勇往直前，終歸會有意想不到的收穫。」（編輯：楊穎軒）

林襄喊「我要把事情弄大」　眾一看激動：不爽就是要這樣

短今穿新衣「沒束縛好舒服」　網友暴動：要上頭版了

宋逸民夫妻被罵到不敢出門　免疫系統失調「全身長疹子」

國民女星要癌夫寫備用白包　哽咽跟劉在錫說：寫完就去世

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀