林青霞大素顏血拚！婉拒粉絲合照 68歲未修圖長相瘋傳
「永遠的東方不敗」林青霞1994年嫁給富商邢李㷧後淡出影壇，專心寫作及公益，偶爾出席公開活動，去年11月中回台北工作，巨星丰采不減。近日有網友在法國巴黎的商場目擊林青霞本人，素顏的她被拍下多張無修圖照片，68歲私下狀態引起討論。
娛樂中心／綜合報導
曝光的相片，林青霞戴毛帽，穿粉紅色針織上衣搭紅色運動長褲，腳踩馬丁長靴，光顧一家精品店，疑似完全沒上妝的她，雖然歲月痕跡明顯，但看得出來皮膚嫩白，保養得不錯，原PO表示，林青霞身旁有一男一女同行，疑似友人，兩人都耐心地等待林青霞試裝。原PO說，確認是林青霞本尊後，上前詢問是否可以合照，林青霞委婉拒絕。
林青霞位於香港飛鵝山、價值港幣11億元（約台幣42億元）的豪宅去年7月初發生大火，財損嚴重，所幸無人受傷，10月中香港大學宣布授予她名譽博士，表彰其在藝術文化上優異的表現及對社會的貢獻，林青霞難掩內心喜悅，「我興奮的一直笑一直笑，拚命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽。」
好事接著來，月底林青霞第三本著作《鏡前鏡後》獲得「第16屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎，轉戰文壇的成就有目共睹，她表示：「我經常把自己比做苦行僧，因為感覺自己沒有才華，只有埋頭苦幹，希望做到勤能補拙，結果電影拍了18年得到金馬影后。文章也是寫了18年才獲得了肯定，這對我的意義實在是太重大了。演戲和寫作都是邊做邊學，之前沒有接觸過。這證明了，只要設定目標，勇往直前，終歸會有意想不到的收穫。」（編輯：楊穎軒）