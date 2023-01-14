學測第2天！英文科缺考率2.27% 　463人使用居護防疫試場

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由於第二天登場的是英文及國文科，也是文理組學生共同科目，選考學生最多。大考中心主任周兆民說明，英文科報名人數11萬8194人，到考人數11萬5507人，缺考率2.27%，較去年略增0.25%。在身障生部份，今年報名626人，到考597人，缺考29人，缺考率4.63%，較去年略增0.14%。
此外。這次學測開放確診、快篩陽之輕症或無症狀考生應考，共有18個考分區啟動居護試場，應到考生數429人、實到考生數425人、缺考4人。至於第2類防疫試場則提供今日臨時快篩陽性考生使用，33個考分區開啟33間供37名考生使用，比昨天18人多出一些。
至於今日零時後才通報確診或快篩陽性者，總計在33個考分區開啟33間第二類防疫試場，使用考生數有37人。而針對進入一般考生區，才有發燒或呼吸到相關狀況者，分別在1個考分區開啟1間第一類防疫試場，使用考生計1人。
對於今日英文科現場確診人數暴增到37人，周兆民說，主要是英文考科選考人數較多，確診數字也因此提高，但學測在防疫作為上已有所安排，防疫試場量能都足夠，家長、考生可以放心。
有關違規事件部分，周兆民說，上午未傳出重大違規，倒是昨日數學A與自然科測驗，總計有近250件違規，最多的態樣是未攜帶有效證件185件，另外還包括行動電話未完全關機14件、攜帶未開機手機或不可攜帶入座物品25件、攜帶入場物品發出聲響10件等，將依照考試規定扣分。
由於近3年因疫情影響不開放陪考，有老師主張未來也不要開放陪考。對此，周兆民說，這3年是防疫需求，感謝家長的配合和體諒，至於未來要如何，會再與社會溝通，盡可能營造一個最好的應試環境。
此外，周兆民也提醒，根據中央氣象局預報，明日氣溫將急遽下降，考生記得要多帶保暖衣物，尤其是北部考生，一定要注意早上開始，溫度就會一路下滑。
由於大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，審題教師指出，今年英文科題材多來自網路文章，例如呼拉圈的由來與演變、植物肉漢堡的優缺點等，而中譯英部分，切合俄烏戰爭時事，今年英文科試題難易適中、具鑑別度，難度配置有難有易，符合108課綱核心素養，著重閱讀素養。而大考中心邀請的試考生也認為「難易適中」，今年英文科幾乎沒有瑣碎文法與過度艱澀的字彙，文章長度適中，作答時間充裕。