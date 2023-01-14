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連跑9行程發紅包　陳其邁馬拉松式向市民朋友拜年 

▲高雄市長陳其邁今天一大早就到三民區大港保安宮參香並發送兔年小紅包。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市長陳其邁今天一大早就到三民區大港保安宮參香並發送兔年小紅包。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

農曆春節將近，高雄市長陳其邁充分發揮「緊緊緊！」的精神，加緊腳步向市民朋友拜年，僅今(14)日就安排了9場發送兔年小紅包行程，一大早就到三民區大港保安宮、鳳山文衡殿與雙慈殿參香並發送兔年小紅包，陳其邁除了發小紅包給大朋友，與在場民眾互相擊掌互道新年恭喜，市府也呼籲大家配戴口罩、注意相關防疫禮節。

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▲陳其邁除了發小紅包給大朋友，與在場民眾互相擊掌互道新年恭喜。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲陳其邁除了發小紅包給大朋友，與在場民眾互相擊掌互道新年恭喜。（圖／記者郭凱杰翻攝）
陳其邁今天行程滿檔，除規劃到三民大港保安宮、鳳山文衡殿、雙慈殿、鼓山內惟神福祠鎮安宮、鹽埕文武聖殿、前金萬興宮等廟宇參香，還將出席後驛、哈瑪星、光華夜市等商圈的「高雄過好年」活動，並在各點發放小紅包，向市民拜早年。

▲高雄市長陳其邁今天一大早就到三民區大港保安宮參香。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市長陳其邁今天一大早就到三民區大港保安宮參香。（圖／記者郭凱杰翻攝）
陳其邁也表示，對他來說也沒有週六、日，早上起來還是一樣跑行程，但希望利用過年前跟大家拜年問好，祝大家福兔迎祥、新年快樂。陳其邁也回憶去年因疫情而沒有面對面拜年，當時與市民朋友共同成功控制疫情風暴，去年的營業銷售總額從上任前4.5兆到前年5.5兆，到去年逾5.8兆規模，這是大家努力的結果。

▲高雄市長陳其邁充分發揮「緊緊緊！」的精神，加緊腳步向市民朋友拜年，僅今天就安排9場發送兔年小紅包行程。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市長陳其邁充分發揮「緊緊緊！」的精神，加緊腳步向市民朋友拜年，僅今天就安排9場發送兔年小紅包行程。（圖／記者郭凱杰翻攝）
陳其邁說，展望新的一年，不管是出口或國際物價的停滯性通膨，對臺灣來講都造成很大的一個挑戰，但他相信只要努力，天公伯仔也會保庇，未來一年一定能關關難過、關關過。

陳其邁表示，疫情漸漸消退時，今年不管是經濟或者高雄建設，還有很多要努力，需要市民共同打拚，所以到大港保安宮、鳳山文衡殿和雙慈殿等參拜，也祈求保佑國泰民安、風調雨順、疫情早日消退，並祝福大家闔家平安、福兔迎祥。

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