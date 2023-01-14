連跑9行程發紅包　陳其邁馬拉松式向市民朋友拜年 

農曆春節將近，高雄市長陳其邁充分發揮「緊緊緊！」的精神，加緊腳步向市民朋友拜年，僅今(14)日就安排了9場發送兔年小紅包行程，一大早就到三民區大港保安宮、鳳山文衡殿與雙慈殿參香並發送兔年小紅包，陳其邁除了發小紅包給大朋友，與在場民眾互相擊掌互道新年恭喜，市府也呼籲大家配戴口罩、注意相關防疫禮節。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今天行程滿檔，除規劃到三民大港保安宮、鳳山文衡殿、雙慈殿、鼓山內惟神福祠鎮安宮、鹽埕文武聖殿、前金萬興宮等廟宇參香，還將出席後驛、哈瑪星、光華夜市等商圈的「高雄過好年」活動，並在各點發放小紅包，向市民拜早年。
陳其邁也表示，對他來說也沒有週六、日，早上起來還是一樣跑行程，但希望利用過年前跟大家拜年問好，祝大家福兔迎祥、新年快樂。陳其邁也回憶去年因疫情而沒有面對面拜年，當時與市民朋友共同成功控制疫情風暴，去年的營業銷售總額從上任前4.5兆到前年5.5兆，到去年逾5.8兆規模，這是大家努力的結果。
陳其邁說，展望新的一年，不管是出口或國際物價的停滯性通膨，對臺灣來講都造成很大的一個挑戰，但他相信只要努力，天公伯仔也會保庇，未來一年一定能關關難過、關關過。
陳其邁表示，疫情漸漸消退時，今年不管是經濟或者高雄建設，還有很多要努力，需要市民共同打拚，所以到大港保安宮、鳳山文衡殿和雙慈殿等參拜，也祈求保佑國泰民安、風調雨順、疫情早日消退，並祝福大家闔家平安、福兔迎祥。