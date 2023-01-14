應洪申翰、青年邀約 賴清德共吃羊肉爐、不拘形式傾聽
民進黨主席補選將於明日投票，唯一候選人、副總統賴清德持續走訪全台舉行政見會，今（14）日除赴屏東縣外，也將回到本陣台南市，聽取基層意見。其今日也在臉書PO出應青年朋友、民進黨立委洪申翰之邀，眾人一同吃羊肉爐的照片，他表示，傾聽是他這段時間的重要工作，傾聽不拘形式，無論是座談會、產地參訪，又或是一起吃宵夜，他會繼續傾聽所有真誠的建言，期望能給大家越來越好的台灣。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德表示，傾聽是他這段時間的重要工作，傾聽不拘形式，希望有更多機會跟年輕朋友們輕鬆地聊一聊。
他說，跟來自不同背景的大家吃羊肉爐，大家有非常不同的生命故事與經驗，其中有醫療產業人員、科技業工程師、藝文工作者、健身房教練、酒吧和餐飲服務業，也有大學學生會成員，提供非常多元的樣貌及想法。
賴清德說，他和大家談到疫情期間的處境差異，平實又真誠的描述中，感受到青年們的辛苦，也深刻檢討政府提供的協助還有更多改進的空間。除此之外，也知道許多關於青年生涯的考量、產業既存的限制，以及對台灣社會發展的期待。
賴清德表示，謝謝大家的分享，無論是座談會、產地參訪，又或是一起吃宵夜，他會繼續傾聽所有真誠的建言，期望能給大家越來越好的台灣。