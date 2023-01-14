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蘇花公路搶修進度曝！明下午5點搶通　替代方案一圖看懂

▲蘇花公路大清水明隧道路段坍方後日夜搶修，預計明天下午可以完成搶通。（圖／公路總局）
▲蘇花公路大清水明隧道路段坍方後日夜搶修，預計明天下午可以完成搶通。（圖／公路總局）

編輯中心/綜合報導

蘇花公路台9線159K+300大清水南口明隧道路段，11日深夜發生上邊坡坍塌道路阻斷，經過日以繼夜的連續施工搶災，預計將在1月15日17點完成搶通。

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▲蘇花公路大清水明隧道路段坍方後日夜搶修，預計明天下午可以完成搶通。（圖／公路總局）
▲蘇花公路大清水明隧道路段坍方後日夜搶修，預計明天下午可以完成搶通。（圖／公路總局）
公路總局表示，經12日到今日連續3天日夜搶災，二側機具已挺進中間巨石區域並完成二顆巨石裂解，明隧道上方堆積之土石約180立方公尺已清理，計已清除土方約900立方公尺，今日持續清理其餘土石方，及開始進行不穩定岩盤區刷坡，後續清除殘留土石，並進行簡易防護及最後清除。

因應本次災害交通疏運，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車(即中巴)及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。觀察今日替代路線疏運，昨(13)日台8線車流至17時止，西向(往台中)745輛、東向(往花蓮)476輛，相較平時西向200輛(車流量增加約4倍)，東向200輛(車流量增加2倍以上)。

依據東部陸路運輸中斷SOP，台鐵局於12日下午已啟動「花蓮站-宜蘭站」對開各3班次，昨(13)日起「花蓮站-宜蘭站」每日將對開各6班次，規劃迄1/15將增開42列次區間快疏運旅客，同時啟動貨物列車蔬果北運機制。海運疏運已由交通部航港局啟動「花蓮港-蘇澳港」開航疏運對開，昨(13)日由花蓮往蘇澳共疏運331人、165輛車；蘇澳往花蓮(南下)，計疏運86人，有須搭載海運運具之民眾可洽航港局東部航務中心搭乘資訊。

▲蘇花公路阻斷的交通替代方案。（圖／公路總局）
▲蘇花公路阻斷的交通替代方案。（圖／公路總局）
公路總局也再次呼籲用路民眾，大雨、地震過後山區土石鬆動，易發生落石坍方，行駛山區道路應留意行駛風險，並多運用公路總局省道即時路況系統及收聽警廣即時路況。（編輯：倪浩軒）

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