蘇花公路搶修進度曝！明下午5點搶通　替代方案一圖看懂

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因應本次災害交通疏運，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車(即中巴)及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。觀察今日替代路線疏運，昨(13)日台8線車流至17時止，西向(往台中)745輛、東向(往花蓮)476輛，相較平時西向200輛(車流量增加約4倍)，東向200輛(車流量增加2倍以上)。
依據東部陸路運輸中斷SOP，台鐵局於12日下午已啟動「花蓮站-宜蘭站」對開各3班次，昨(13)日起「花蓮站-宜蘭站」每日將對開各6班次，規劃迄1/15將增開42列次區間快疏運旅客，同時啟動貨物列車蔬果北運機制。海運疏運已由交通部航港局啟動「花蓮港-蘇澳港」開航疏運對開，昨(13)日由花蓮往蘇澳共疏運331人、165輛車；蘇澳往花蓮(南下)，計疏運86人，有須搭載海運運具之民眾可洽航港局東部航務中心搭乘資訊。
公路總局也再次呼籲用路民眾，大雨、地震過後山區土石鬆動，易發生落石坍方，行駛山區道路應留意行駛風險，並多運用公路總局省道即時路況系統及收聽警廣即時路況。（編輯：倪浩軒）