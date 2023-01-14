小心被騙！海關拍賣也遭假冒　財部教你4招辨真偽

歲末年終，商家紛紛舉辦清倉大拍賣，你知道海關平時也會定期推出CP值不錯的拍賣會嗎？但也有不法份子假冒海關名義、誤導民眾至其設置的網站購買假的海關拍賣品，財政部呼籲民眾提高警覺，並提供4招辨識真偽，包括可實地看貨，無鑑賞期退貨機制，而且付款方式僅一種，就是先現場繳押金，得標後繳清價款退押標金，沒無到付款或銀行轉帳等。
記者顏真真／台北報導
財政部表示，關務署（海關）執行邊境貨物管制，對於逾期不報關、不繳稅、不退運、放棄及沒入的貨物，除了有法令規範處置方式外，原則上採取定期標售處理，物盡其用也增加國庫收入。
至於海關標售貨物種類包羅萬象，包含人造棉被、砂輪、枕套、被套、花崗岩、螺絲、鋼鐵支撐物及手錶精品等，不乏實用優質好物，而且不限廠商或個人，有意願都能參與投標，也可在規定時間內申請到現場看貨。
不過，近年來詐騙猖獗，有不法份子假冒海關名義、誤導民眾至其設置的網站購買假的海關拍賣品，財政部特別提醒，海關拍賣標售跟一般網購拍賣大不同，首先，標售資訊公告於關務署各關官網（臉書請認明FB認證藍勾勾），不會經外界拍賣或設置一頁式網站。
此外，海關拍賣標售的競標方式一律採通信投標（須整組標售），不可直接單件購買，付款方式也只有一種，先現場繳押標金，得標後繳清價款退押標金，無貨到付款或銀行轉帳等，而且可實地看貨，無鑑賞期退貨機制。