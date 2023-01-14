輝瑞降價近7成還嫌貴！外媒：中國想殺到1折才會告吹

我是廣告 請繼續往下閱讀
張寧並透露，雖然中國國產的抗新冠藥物「阿茲夫定」，是以270元人民幣的價格納入中國醫保沒錯，但相較之下，輝瑞Paxlovid的生產成本高出很多，需要更高端的技術，價格自然不可能低到哪去。
事實上，輝瑞的行政總裁布爾拉（Albert Bourla）本月也曾在公開出席活動時表示，中國所要求的價格，已經低於輝瑞向大多數中低收入國家的開價，直言中國是世界第2大經濟體，支付的費用不應比薩爾瓦多還低，所以Paxlovid將會從中國的醫保目錄的名單中被移除，最終或許只能向中國的私人市場銷售。
有外媒引述專家分析，中國可能是因財政吃緊、官員沒回扣可拿、拉不下臉向西方求助等種種原因，才會拒絕將Paxlovid納入醫保，又不願引進成效較佳的西方疫苗，因為它們的價格確實可能對中國政府造成壓力。
還有專家直言，之前核酸檢測的資金主要流向中國本土公司，其中許多業者與政府和官員都有很深的聯繫，而Paxlovid的利潤只歸屬外國企業，沒有上下其手的空間，加上中國政府之前已經替富人和權貴進口足夠的Paxlovid，所以並不關心一般百姓能否取得這款治療藥物。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。