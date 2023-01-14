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輝瑞降價近7成還嫌貴！外媒：中國想殺到1折才會告吹

▲有外媒報導稱，輝端藥廠生產的抗新冠口服藥「倍拉維」（Paxlovid）無法納入中國醫保，是因被砍價太離譜、雙方談不攏導致。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒報導稱，輝端藥廠生產的抗新冠口服藥「倍拉維」（Paxlovid）無法納入中國醫保，是因被砍價太離譜、雙方談不攏導致。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國國家醫保局聲稱，輝端藥廠生產的抗疫口服藥「倍拉維」（Paxlovid, 也翻奈瑪特韋）報價太高，無法納入醫保，也無法在中國生產仿製藥，因而改為宣傳相對便宜的默沙東「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。然而，有外媒引述消息人士爆料，指中方殺價幅度過於離譜，與輝瑞的交易才會告吹。

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根據《自由亞洲電台》引述中國醫療界人士張寧報導，談判破裂的原因並非官方所說，是因為輝瑞沒什麼降價導致，而是輝瑞的Paxlovid每盒報價已由1890元人民幣降了近7成，到604元人民幣，結果中國醫保部門卻還想殺到200元人民幣。何況一開始的1890元人民幣，本來就是在中國若干地區的「臨時醫保支付價」，已經比在其他國家的價格還低。

張寧並透露，雖然中國國產的抗新冠藥物「阿茲夫定」，是以270元人民幣的價格納入中國醫保沒錯，但相較之下，輝瑞Paxlovid的生產成本高出很多，需要更高端的技術，價格自然不可能低到哪去。

事實上，輝瑞的行政總裁布爾拉（Albert Bourla）本月也曾在公開出席活動時表示，中國所要求的價格，已經低於輝瑞向大多數中低收入國家的開價，直言中國是世界第2大經濟體，支付的費用不應比薩爾瓦多還低，所以Paxlovid將會從中國的醫保目錄的名單中被移除，最終或許只能向中國的私人市場銷售。

有外媒引述專家分析，中國可能是因財政吃緊、官員沒回扣可拿、拉不下臉向西方求助等種種原因，才會拒絕將Paxlovid納入醫保，又不願引進成效較佳的西方疫苗，因為它們的價格確實可能對中國政府造成壓力。

還有專家直言，之前核酸檢測的資金主要流向中國本土公司，其中許多業者與政府和官員都有很深的聯繫，而Paxlovid的利潤只歸屬外國企業，沒有上下其手的空間，加上中國政府之前已經替富人和權貴進口足夠的Paxlovid，所以並不關心一般百姓能否取得這款治療藥物。

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