高市環境清潔週啟動！家園拚乾淨、舒適過新年

農曆新年即將到來，家家戶戶都在大掃除、除舊佈新，高市府環保局今(14)日上午在凹子底森林公園舉辦「112年環境清潔週誓師宣導活動」，由環保局長張瑞琿帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」，讓大家都能過個舒適開心的新年。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市環保局表示，今年配合民眾年終大掃除、除舊佈新的習慣，從1月14日起至20日訂為「環境清潔週」，宣導市民朋友把握過年前加強居家環境清潔，環保局將從今(14)日起到除夕以及25日初四當天加強清運工作，共計9天，1月22(初一)至1月24日(初三)為各區清潔隊春節休息時間，暫停清運垃圾，提醒市民勿將家中廢棄物任意丟棄。
如家中有大型廢棄物、廢傢俱等需要清運時，請提前聯繫環保局各區清潔隊進行清理工作，並配合垃圾分類資源回收工作，以擴大成效；另外，春節加強清運期間，請市民注意清潔隊清運時間，切勿隨意將垃圾包棄置或放置巷弄街道。
此外，在進行清理居家內外包括騎樓、水溝及防火巷等環境衛生時，注意各種積水容器等孳生源問題，掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，避免病媒蚊孳生，徹底消除髒亂死角，讓大家都能過個舒適開心的新年。
除清潔週啟動的誓師外，活動現場亦有設攤宣導活動，包含資源回收物 (廢電池、廢手機、廢平板) 兌換好物、二手商品愛心義賣、發票兌換處、資源回收循環新政策等。