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巷仔內／賴清德成綠營新共主　第一道難題是高嘉瑜

▲賴清德接任黨魁後，首要難題是該如何處理黨員對高嘉瑜的不滿聲浪。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲賴清德接任黨魁後，首要難題是該如何處理黨員對高嘉瑜的不滿聲浪。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者陳威叡／特稿

民進黨主席改選於今（15）日落幕，同額競選的副總統賴清德成為綠營新共主，同時為「黨政分離」時代揭開序幕，而賴清德首要面臨的難題，不是黨內與總統蔡英文的「兩個太陽」，更不是如何論述「務實的台獨工作者」承接「中華民國台灣」路線，而是親賴立委高嘉瑜近來逆風言論遭支持者輪番砲轟，加上側翼有系統進行圍剿，看在黨內人士眼裡宛如給新任黨魁「下馬威」，端看賴清德如何拆彈。

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高嘉瑜從選前評新竹選情「一屍五命」到中央政府稅收超徵「行政失靈」，逆風爭議言論不管是忠言逆耳或博取聲量，著實讓鐵桿深綠支持者聽得頗不是滋味，每周幾百通電話灌爆中央黨部砲轟高嘉瑜，也早已不是新聞。

周四晚間，賴清德在士林舉行政見發表會，全場300名支持者著實給高嘉瑜來一場震撼教育，無論是進場、被唱名、發言，都讓全場鼓譟圍剿，高喊「背骨」、「下台」，要求賴清德開除黨籍，更有人直言，「「這些人如果不處理，我不知道你選這個黨主席要幹嘛？」

賴清德對此回應表示，大家都是政治工作者，「有用的工作多做一點絕對沒錯，沒用的話就少講幾句比較好」，強調公職人員為民喉舌是天職，所以黨中央不會封口，稱民進黨是大鳴大放的政黨，但絕對不允許用非事實的東西攻擊黨，看似弭平黨員不滿，但也解釋黨內可有不同聲音的表達，給了不置可否的答案。

而高嘉瑜從政以來孤鳥個性，在黨內頻遭攻擊早已司空見慣，即便如此，對於當晚千夫所指的情景，也坦言「確實震撼」。而高嘉瑜2010年在無派系奧援下參選台北市議員，當時賴清德自掏腰包替她印了5萬份文宣，也讓高嘉瑜心中惦記著這份恩情，賴清德在2019年投入總統黨內初選，讓她就算是背負罵名也要逆風挺賴，大讚賴是「民進黨最後的絕地武士」，與賴清德的交情眾所皆知，也被視為是親賴立委。

有黨內人士認為，高嘉瑜事件炎上，不僅被支持者輪番砲轟，加上側翼有系統進行圍剿，認為是派系對新黨魁的「下馬威」，高嘉瑜對賴清德的重要性，不亞於子弟兵立委林俊憲、郭國文與林宜瑾，賴清德接任黨主席後更不能置之不理。

該人士指出，縱使黨紀處分由地方黨部評委會做出決議，並送至中評會做最後定奪，但賴清德的態度至關重要，需謹慎拆彈。並以《美麗島電子報》董事長吳子嘉舉例，挨轟「打著綠旗反綠旗」最後被開除黨籍，研判高嘉瑜一兩句爭議言論，不會有如此重懲。

可以預見，賴清德接任黨主席後的挑戰不斷，包括派系整合與2024立委提名接踵而來，另外「務實的台獨工作者」該如何維持蔡英文「中華民國台灣」路線，又能否獲美國信任及青睞。但高嘉瑜的爭議言論把自己推向了風頭浪尖，這道難題也逐漸進入「深水區」，賴清德期間全台舉辦20場的政見發表會，站上第一線接收黨員的情緒，看見了，聽見了，心中是否已有答案？

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