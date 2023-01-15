巷仔內／賴清德成綠營新共主　第一道難題是高嘉瑜

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周四晚間，賴清德在士林舉行政見發表會，全場300名支持者著實給高嘉瑜來一場震撼教育，無論是進場、被唱名、發言，都讓全場鼓譟圍剿，高喊「背骨」、「下台」，要求賴清德開除黨籍，更有人直言，「「這些人如果不處理，我不知道你選這個黨主席要幹嘛？」
賴清德對此回應表示，大家都是政治工作者，「有用的工作多做一點絕對沒錯，沒用的話就少講幾句比較好」，強調公職人員為民喉舌是天職，所以黨中央不會封口，稱民進黨是大鳴大放的政黨，但絕對不允許用非事實的東西攻擊黨，看似弭平黨員不滿，但也解釋黨內可有不同聲音的表達，給了不置可否的答案。
而高嘉瑜從政以來孤鳥個性，在黨內頻遭攻擊早已司空見慣，即便如此，對於當晚千夫所指的情景，也坦言「確實震撼」。而高嘉瑜2010年在無派系奧援下參選台北市議員，當時賴清德自掏腰包替她印了5萬份文宣，也讓高嘉瑜心中惦記著這份恩情，賴清德在2019年投入總統黨內初選，讓她就算是背負罵名也要逆風挺賴，大讚賴是「民進黨最後的絕地武士」，與賴清德的交情眾所皆知，也被視為是親賴立委。
有黨內人士認為，高嘉瑜事件炎上，不僅被支持者輪番砲轟，加上側翼有系統進行圍剿，認為是派系對新黨魁的「下馬威」，高嘉瑜對賴清德的重要性，不亞於子弟兵立委林俊憲、郭國文與林宜瑾，賴清德接任黨主席後更不能置之不理。
該人士指出，縱使黨紀處分由地方黨部評委會做出決議，並送至中評會做最後定奪，但賴清德的態度至關重要，需謹慎拆彈。並以《美麗島電子報》董事長吳子嘉舉例，挨轟「打著綠旗反綠旗」最後被開除黨籍，研判高嘉瑜一兩句爭議言論，不會有如此重懲。
可以預見，賴清德接任黨主席後的挑戰不斷，包括派系整合與2024立委提名接踵而來，另外「務實的台獨工作者」該如何維持蔡英文「中華民國台灣」路線，又能否獲美國信任及青睞。但高嘉瑜的爭議言論把自己推向了風頭浪尖，這道難題也逐漸進入「深水區」，賴清德期間全台舉辦20場的政見發表會，站上第一線接收黨員的情緒，看見了，聽見了，心中是否已有答案？