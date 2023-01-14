為什麼要每天寫日記並回顧？我每天晚上的例行公事為「日記」、「散步」加「冥想」。再怎麼忙碌也必定會做這三件事。
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比方說在網球運動中，比賽後只用「我贏了！」或「我輸了！」做為結論的人，跟每次比賽結束都習慣自我回顧，發現「這次這麼打不太順利，下次就那樣打好了」，並會自我修正的人，何者進步的速度比較快呢？當然是後者，回顧後有所發現並付諸行動的人，成長速度非常快。
工作與學習也是一樣，能夠主動回顧、獲得許多新發現，並運用在下次機會的人，就能迅速成長。
在日本雅虎學院以及我擔任講師的GLOBIS商學院裡，也十分鼓勵學員進行回顧，甚至會讓人不禁覺得這類以社會人士為對象的學校，比起技能或技術，反而更將重點放在養成「回顧的習慣」上。在踏實回顧課程的過程中，約有一成的人會發現「為了邁向未來必須付出的行動」，而這些人最終也多半能夠有所成就。
另一方面，沒能養成回顧習慣的人當中，也有「已擁有技能或技術，卻不知道該怎麼做」的人。
即便有相同的經驗，透過回顧也能大大地提升「學習」與「成長」幅度。
到頭來，能決定人成長幅度的，並不是與生俱來的天性，而是以每天發生的各種事件為材料，我們能得到多少新發現，以及可否持續累積發現的次數。
我們該如何改變自己稍微轉換一下話題，我想會拿起本書閱讀的人，應該心裡多少都有想改變自己的想法吧。
人會有所改變，有時是以某些重大事件為契機。回顧我自己的人生，的確有幾個重大事件是我人生中的轉機。
其中之一即是日本三一一大地震。二○一一年三月十一日下午二點四十六分，當時我人在工作崗位的PLUS（註*）株式會社東池袋辦公室，書櫃與盆栽隨著劇烈的晃動一一傾倒，我心想會不會大樓就這樣倒塌，而我會不會就這樣死去。
我在PLUS主要負責的業務為辦公室用品的出貨，所以在地震結束後，當天便馬上處理無法出貨的訂單。之後組成緊急復原團隊，建立起往東北運送物資的行動流程。至今我依然能夠在腦中仔細地回想起，在那之後的數十天內我採取什麼行動、向誰發送郵件下達什麼指示。那是我想忘也忘不掉的衝擊性事件，同時也以此為契機，找到了我應該做為目標的領導者模樣。
像這樣，能夠徹底改變人生的衝擊性事件會發生在任何人身上，但我們不能將其視為唯一的成長機會。
以結果來看，這類事件的確會成為我們的成長契機。不過，「追求衝擊性而活」，好像也不太對吧。那我們究竟該怎麼做呢？
方法之一，是試著讓自己處於不同於日常生活的環境，像是前往不熟悉的地方，或是挑戰沒做過的工作，都很有效。
而另一個與「非日常體驗」同等重要的，即是每天的回顧。
反覆進行「確實記錄當天發生的事→思考對自己而言有什麼意義→獲得新發現」的流程，並試著實際去做發現的事。只要持續進行就能了解，即便是日常生活中的小事，也能有各式各樣的發現。而藉由反覆進行該流程，便如同改變人生的衝擊性事件般，能對自己產生重大的意義。
比方說，在公司開線上會議時發現，光是房間的照明就會讓人對彼此產生不同的印象。此時若有「原來螢光燈與白熾燈看起來差這麼多」、「那下次用用看白熾燈好了」的想法，就立即在下次開線上會議時嘗試看看。
當然，你也可以邊發呆邊度過一小時的線上會議，但只要稍微改變想法，就能有許多新發現。如「在線上會議是不是改變表達方式比較好」、「或許我的表情幅度大一點，對方也比較好說話」──雖然一、兩個發現可能不會產生多大的改變，但如果累積了一百個發現，說不定就能大幅成長到讓你獲得「就算是在線上會議，也跟面對面說話一樣很有說服力呢！」的評價。
簡單來說，成長快速的人，就算跟他人有相同經驗也能發現許多事，因為他們在這段時間的思考密度全然不同於他人。
註*：普樂士為日本知名辦公文具品牌。
本文摘選自《1天1行小日記，寫出超強行動力》，采實出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56431
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