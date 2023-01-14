大排長龍！出境人潮解封後新高 桃機籲安檢前先做3件事
桃園國際機場出境人潮大爆滿，今（14）日全日出入境旅客預報7萬2316人次再創解封後新高，現場旅客大排長龍，有出境旅客就抱怨，安檢前的流程就排了近1小時，對此，桃園國際機場公司已協調航空警察局加派人力加強安全檢查作業，並協助事先調整行李轉盤、報到櫃檯及保全人力配置，以利航警調度資源集中安檢線作業，也呼籲旅客至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，可加快安檢速度，以利旅客順利接續登機行程。
記者顏真真／台北報導
根據桃園國際機場公司統計，今日旅客運量全日出入境旅客預報72,316人次，再創解封後新高，其中第一航廈自早上6時起連續5小時均超過1000人次，前2個小時2283人，後3個小時5072人，總計7355人，總計上午6至11時兩航廈出境佔全日出境總人數47.6%。
對於出境人潮再現，桃園國際機場公司表示，已協調航空警察局加派人力加強安全檢查作業，並協助事先調整行李轉盤、報到櫃檯及保全人力配置，以利航警調度資源集中安檢線作業。
此外，桃園國際機場公司也呼籲，旅客至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，事前簡單的準備動作可大幅加快安檢速度，以利旅客順利接續登機行程。