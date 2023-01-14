夢時代秀泰影城開幕！首三日看電影只要100元

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全影城規劃12座影廳、1,852席，皆配備最高規格的「Ferco Opus Glide傾躺式商務級皮椅」，還有頂級Christie電影機、Christie Vive陣列式環繞喇叭及 Dolby 7.1 聲道音效處理系統、同時提供劇院等級的Dynacord擴大機，影迷將能親耳體驗如涓絲般的細膩音質及磅礴般的震撼效果。同時影廳以1 1.85黃金比例，打造全面觀影無死角觀影環境。其中還有一座結合雷射4K放映南高雄最大的寬巨幕廳，將提供高雄影迷最精緻舒適及身歷其境的影視饗宴。秀泰指出，在高雄三個據點可望創造年逾180萬的觀影人次 。
喜樂時代影城斥資2億元於高雄市總圖二期文創會館打造的精品級概念影城，為慶祝滿月同時搶攻過年及寒假檔期的票房，1月14日至17日推出「365天好運兔YOU」活動，出示身分證，只要姓名裡有「兔」字的民眾就可以得到超級VVIP資格365天，兔年天天免費看電影。
喜樂時代影城全台四個點1月21日（除夕夜）推出喜兔福袋888元，四點每售出1000個福袋就加碼抽價值102,800 元YAMAHA EMF電動機車乙輛，全台共4輛，還有Segway Ninebot滑板車等大獎。另外屬兔的觀眾只要於1月14至20日憑身分證到影城就可免費兌換大爆米花乙份。