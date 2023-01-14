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夢時代秀泰影城開幕！首三日看電影只要100元

▲高雄夢時代秀泰影城斥資超過2.5億元打造，以「未來航空站」作為設計發想，大廳及廊道隨處可見富有未來感的航空元素。（圖／記者陳美嘉攝，2023.01.14）
▲高雄夢時代秀泰影城斥資超過2.5億元打造，以「未來航空站」作為設計發想，大廳及廊道隨處可見富有未來感的航空元素。（圖／記者陳美嘉攝，2023.01.14）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄影城再增新亮點，「高雄夢時代秀泰影城」今(14)日開幕，祭出開幕首三日不限電影全面票價100元的寵粉優惠，成功吸引大量人潮，三天預計將售出近30,000張電影票。而喜樂時代影城高雄總圖店迎來滿月慶再出新招，要讓名字有「兔」的民眾可以一整年天天免費看電影！

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▲高雄夢時代秀泰影城」開幕，祭出開幕首三日不限電影全面票價100元的寵粉優惠，吸引大批排隊人潮。（圖／記者陳美嘉攝，2023.01.14）
▲高雄夢時代秀泰影城祭出開幕首三日不限電影全面票價100元的寵粉優惠，吸引大批排隊人潮。（圖／記者陳美嘉攝，2023.01.14）
高雄夢時代秀泰影城斥資超過2.5億元打造，以「未來航空站」作為設計發想，大廳及廊道隨處可見富有未來感的航空元素， 包含傾躺式商務級皮椅，甚至是指標告示等小細節也都採用航站概念打造，同時為了讓高雄影迷擁有滿滿儀式感的飛行體驗，更特別於1月17至24日每日限量開賣「 復興空廚聯名機上餐」，也將於近期推出夢時代秀泰影城限定「專屬空服員制服」。

▲高雄夢時代秀泰影城以「未來航空站」作為設計發想。（圖／記者陳美嘉攝，2023.01.14）
▲高雄夢時代秀泰影城以「未來航空站」作為設計發想。（圖／記者陳美嘉攝，2023.01.14）
全影城規劃12座影廳、1,852席，皆配備最高規格的「Ferco Opus Glide傾躺式商務級皮椅」，還有頂級Christie電影機、Christie Vive陣列式環繞喇叭及 Dolby 7.1 聲道音效處理系統、同時提供劇院等級的Dynacord擴大機，影迷將能親耳體驗如涓絲般的細膩音質及磅礴般的震撼效果。同時影廳以1 1.85黃金比例，打造全面觀影無死角觀影環境。其中還有一座結合雷射4K放映南高雄最大的寬巨幕廳，將提供高雄影迷最精緻舒適及身歷其境的影視饗宴。秀泰指出，在高雄三個據點可望創造年逾180萬的觀影人次 。

▲喜樂時代高雄總圖店打造全台首座光雕藝術影城。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
▲喜樂時代高雄總圖店打造全台首座光雕藝術影城。（資料照／記者陳美嘉攝 ）
喜樂時代影城斥資2億元於高雄市總圖二期文創會館打造的精品級概念影城，為慶祝滿月同時搶攻過年及寒假檔期的票房，1月14日至17日推出「365天好運兔YOU」活動，出示身分證，只要姓名裡有「兔」字的民眾就可以得到超級VVIP資格365天，兔年天天免費看電影。

喜樂時代影城全台四個點1月21日（除夕夜）推出喜兔福袋888元，四點每售出1000個福袋就加碼抽價值102,800 元YAMAHA EMF電動機車乙輛，全台共4輛，還有Segway Ninebot滑板車等大獎。另外屬兔的觀眾只要於1月14至20日憑身分證到影城就可免費兌換大爆米花乙份。

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