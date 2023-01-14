倪暄退出樂天「林襄心疼發聲」　經紀人曝她未來規畫

樂天桃猿今（14）日宣布旗下啦啦隊樂天女孩倪暄，合約屆滿後已離開團隊，也感謝曾擔任隊長的她，11年來敬業、樂群和盡心盡力，而同隊隊員林襄稍早與梁赫群一同擔任按摩店一日店長時，也表示與倪暄私下很好，所以覺得有些可惜。
記者侯家瑜/台北報導
倪暄前陣子遭前任指控劈腿，出軌對象是外野手陳晨威，經紀人稍早表示她這次是簽2年的約，去年底合約就已到期，「倪暄因為這次事件，對球團很抱歉，自己身心壓力也很大。」透露雖然倪暄已退隊，但後續仍會幫她接代言、工作等，畢竟曾是好夥伴、合作對象。林襄則是一進到啦啦隊就認識倪暄，先前爆出醜聞，也有私下關心對方，「滿可惜的，我跟她其實滿好，但我們只有稍微聊一下，她沒有透露太多。」
林襄今天與梁赫群一同在按摩店擔任一日店長，她表示剛開始會怕痛、有些緊張，但怎料一試成主顧，直接把按摩當休閒活動，一週按2次，而梁赫群在現場給師傅按摩時，則是一按就喊痛，似乎不太適應，不過師傅也大讚他身體健康。
前陣子孫生與Wendy分手時，曾被爆料不太喜歡與女朋友進行房事， 身為前女友的林襄，表示已經沒有和對方聯繫，「他個性就是很可愛，思想單純，雖然不是很浪漫的人，但就是會展現被需要的一面。」林襄也分享擇偶條件，「希望有鬍渣，有頹廢感和藝術感，個性上就是可以讓我崇拜。」表示年紀不是問題，「大2輪的也可以，只要內心保有『小男孩』、願意陪我玩樂的就可以。」