蔡英文台中快閃寒冬送暖活動 被問陳建仁接閣揆愣住未答
總統蔡英文今下午出席台中市小英之友會「2023關懷貧困歲末寒冬送暖活動」，她感謝會長李茂盛結合地方熱心人士，連續10年舉辦該活動，為社會注入溫暖，也透露李茂盛大力提倡的政府不孕症補助方案，己誕生7千多位新生兒。蔡英文離開時，媒體追問陳建仁接閣揆問題，她表情愣了一下，微笑不語離開。
記者顏幸如／台中報導
台中小英之友會連續10年邀集民間社團募集物資，贈予台中市北屯區、北區的弱勢民眾。總統府資政、會長李茂盛一星期前致電總統蔡英文總統，邀請她出席活動，蔡英文欣然答應。他致詞時表示，總統雖是第一次參加本活動，但弱勢族群永遠是她心中的一塊肉。
蔡英文和李茂盛將紅包、白米送給徐姓弱勢民眾。她致詞時感謝眾人為社會注入溫暖、讓大家平安過好年，也強調照顧弱勢是政府的責任，新的一年除了加發補助、結合各界資源增加食物銀行、供餐服務擴大等。
蔡英文也藉此機會感謝擔任不孕症基金會董事長的李茂盛、指他投入推動補助不孕症方案，為許多人圓了當爸媽的夢，該方案目前已幫助6千多夫妻、誕生7千多寶寶，新的一年政府將提供更多政策福利與照顧，為台灣及下一代創造更好的未來。
蔡英文僅停留10幾分鐘，她離開時原本表情開心，聽到媒體追問「陳建仁是否為新閣揆？」表情愣了一下，便轉頭和公園民眾揮手，隨即到會場旁水仙宮參拜。