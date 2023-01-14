北市警局新局長張榮興引藍營不滿？蔣萬安：尊重中央職權
內政部警政署即將把現任台北市警局長楊源明調升為警大校長，而新任市警局長人選，將調動警政署督察室主任張榮興接掌。不過此舉傳出引發國民黨立委們的反彈，原因在於張榮興在擔任保六總隊長時，疑似為了陳菊監院人事案而跟監國會議員。對此台北市長蔣萬安今（14）日受訪時，僅低調回應表示「尊重中央職權，以台北市治安穩定為最主要目標。」
記者丁上程／台北報導
蔣萬安今下午出席台北市政府共識營活動，並於會前接受媒體訪問。被問到張榮興的人事案，他表示尊重中央職權，他是台北市長，絕對是以台北市治安穩定為最重要目標，「因警政一條鞭、中央集權，最重要的是確保台北市治安持續穩定，警紀要貫徹嚴格的紀律，市民的期待一定會將這目標做到。」
現場媒體則追問，是否因為剛上任，為了避免藍綠之間關係更緊張，因此不拒絕張榮興的人事案？對此蔣萬安則並未正面回應，僅再度表示絕對尊重中央職權，沒有任何其他考量，就是維持台北市治安，交通、警紀也聽取相關業務報告，現在警察人力吃緊，也會向中央積極爭取，還有首都繁重勤務加給也希望中央能給予協助等，這些就是反映基層員警心聲，把台北市的治安穩定住。