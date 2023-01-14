春節送暖 林智鴻媒合醫療資源 助弱勢及街友促疫苗接種
春節年節將至，高雄市社福慈善總會與市議員林智鴻今（14）日在五甲龍成宮聯合主辦「高雄市愛心關懷尾牙宴」心儀慈善會並擴大結合健檢與疫苗接種。林智鴻表示，街友與寒士平日較少關注自身健康情況，而可能忽略治療，希望透過物資發放關懷，結合健檢及疫苗接種，鼓勵弱勢朋友主動參與、增強防護力。
記者郭凱杰／高雄報導
林智鴻提到，春節前的「高雄市愛心關懷尾牙宴」活動，因應疫情改為物資發放，今年特別媒合醫療資源擴大舉辦，希望讓弱勢寒冬送暖活動更升級，也提醒弱勢及街友注意自身身體狀況、加強疫苗接種，盼以鼓勵的方式，共同提升對疫情的防護，健康更安心。
高雄市社福慈善總會常務監事李昭揚指出，高雄市社福慈善總會與心儀慈善會已連續二十年在年前舉辦街友尾牙，今年雖因疫情無法與街友一同用餐，但我們針對街友平日較少關注自身的健康的情況，弱勢家庭資源有限，往往身體不適時，都已耽誤黃金治療時間，盼透過健檢服務與物資發放，鼓勵弱勢主動參與健檢、疫苗接種，並透過社福慈善總會街友中心體系協助弱勢掌握自身健康狀況，超前部署讓各種疾病可以及早被發現。
小港醫院高級專員馮明珠馮明珠也指出，小港醫院透過這樣的社區關懷活動，提供專業醫療服務，同步了解地方民眾的需求，未來也將持續針對弱勢群眾規劃，打造更符合其需求的醫療服務，協助地方。