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台中路跑發春聯　馬英九：兩岸一定要對話降低戰爭風險

▲國道四號豐原潭子段後天即將通車，前總統馬英九和立委江啟臣今天參加路跑，和民眾一起為國道開箱。（圖／江啟臣服務處提供，2023.01.14）
▲國道四號豐原潭子段後天即將通車，前總統馬英九和立委江啟臣今天參加路跑，和民眾一起為國道開箱。（圖／江啟臣服務處提供，2023.01.14）

記者顏幸如／台中報導

前總統馬英九今到台中參加國道路跑活動、發送春聯。他被問及美國智庫CSIS公布的兵推報告時，強調台海最重要的是不讓戰爭發生，避戰最重要是謀和，兩岸一定要透過對話降低戰爭風險，否則很容易發生衝突。

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馬英九今（14）日清晨到台中，參加「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」路跑活動，他表示上次到台中路跑，是胡志強當市長的時代，對於能用雙腳開箱國道四號，他覺得很開心，自己和立委江啟臣分別在兩棲及海陸部隊服役過，應該能順利完賽。

▲上千位民眾參與「國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華路跑活動」。（圖／江啟臣服務處提供，2023.01.14）
▲上千位民眾參與「國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華路跑活動」。（圖／江啟臣服務處提供，2023.01.14）
路跑後馬英九到潭子，和立委楊瓊櫻一起發放自己發想、手寫的春聯，他於得天宮受訪時指出，希望明年總統大選國民黨能夠上下團結，若能贏回政權，兩岸戰爭的機率就能大幅減少。

有媒體詢問，美國智庫CSIS公布2026年台海戰爭的兵推報告，指出中國若侵台將以失敗收場，美日台則會慘勝。馬英九表示，希望台灣不要發生戰爭，這些預測各有不同，最重要的是避戰，不要讓戰爭發生，避戰一定要謀和、兩岸一定要對話，透過對話降低戰爭風險，若不對話很容易發生衝突。

▲立委楊瓊櫻秀出馬英九自己發想、書寫的春聯。（圖／楊瓊櫻服務處提供，2023.01.14）
▲立委楊瓊櫻秀出馬英九自己發想、書寫的春聯。（圖／楊瓊櫻服務處提供，2023.01.14）
媒體再問，2024年總統大選，他心中是否有理想的總統候選人？馬英九答：「我現在還沒有，如果有，我一定告訴你。」

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