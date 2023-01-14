LuLu憶朱俐靜不禁哽咽 曝她生前不斷提醒「一件事」
節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前錄製主持人LuLu（黃路梓茵）最想唱的歌，她特別選唱去年過世的「胞胎姐姐」朱俐靜的《不完美的完美》，她分享朱俐靜生前對她的關心，忍不住哽咽，也讓主持搭檔曾寶儀忍不住拭淚。
記者侯家瑜/綜合報導
LuLu說朱俐靜在發最後一張專輯《來日方長》時，已得知自己罹患乳癌，LuLu以「胞胎妹妹」的身分陪朱俐靜上節目宣傳，「Miu（朱俐靜）跟寶儀姐和我都一樣，都要把事情做到最好，生活中沒有填滿工作，就覺得好像哪裡怪怪的，所以這張專輯中寫了很多歌，像《不完美的完美》，好像不用做到百分之百完美也是ok的。」也哽咽地說：「在人生最後的幾個月，朱俐靜還是會提醒我，要記得去做健康檢查，要每天都要過得開心，好像她比較擔心我，姐姐還一直關心我，叫我不要忘了自己，我很幸運在工作上遇到像家人般的同儕。
這集上節目的特別來賓嚴正嵐和「棉花糖」的莊鵑瑛 （小球），也正好與LuLu戲稱「三胎胞」，3人都是短髮時，常常被彼此的粉絲誤認。聊起定情歌，去年5月升格人妻、人母的嚴正嵐，大方分享創作曲《Silly Silly》，是寫給初戀情人的分手歌，不過也是與吉他手老公伍晴川的定情歌。而莊鵑瑛則分享那段在K書中心的純純戀情，回味著與初戀情人一起聽著信樂團的《天高地厚》。