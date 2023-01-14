今年累計已10場 嘉義、台南又3禽場確診高病性禽流感
農委會防檢局今（14）日表示，家畜衛生試驗所通知，台南市西港區1蛋雞場（1萬3590隻）、佳里區1紅羽土雞場（1萬9665隻）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），另嘉義縣溪口鄉1鵪鶉場（2萬5429隻）確診H5N2亞型（b分支）HPAI，合計3場，這3禽場業依標準作業程序，完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，而今（2023）年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計10例，包括陸禽9場、鵝1場。
記者顏真真／台北報導
防檢局說明，這波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）2022年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國（10月17日至今日）已有63禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本（10月28日至今日）已有69禽場（含關聯場）確診H5N1亞型HPAI（創該國禽場案例數新高）。台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。
防檢局指出，明日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者留意禽隻保溫與禽舍防鳥措施，並持續落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具落實進出消毒等生物安全工作，以降低疫情發生及擴散。
防檢局也籲請業者，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常、立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。